Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

В Чуйской области заключенный "кинул" продавца и покупателя муки (видео)

48  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками третьего управления ГУУР МВД КР задержан телефонный мошенник, причинивший

ущерб предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-служба, с заявлением в органы внутренних дел обратился тридцатипятилетний житель Панфиловского района с просьбой принять меры в отношении телефонных мошенников. По его словам, он занимается поставками муки, и рекламирует свой товар в интернете.

В середине июня текущего года через мобильное приложение "lalafo" с ним связался некий мужчина и сообщил, что намерен купить муку в большом количестве. Он быстро вошел в доверие, убедил загрузить в машину 8 тонн муки и перевезти товар на другой склад в городе Токмок. В дальнейшем мука была продана другим лицам, а деньги в размере 224 тысячи сомов

присвоили мошенники.

По данному факту Следственной службой ОВД г.Токмок возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

Оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляют сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) по Чуйской и Таласской областям ГУУР МВД совместно с ОУР ГОВД Токмок.

По полученным данным накануне предприниматель договорился с неизвестным лицом о поставке для его нужд крупной партии муки. Схема обмана состояла в том, что посредником между реальным продавцом и заказчиком выступил мошенник. Потерпевший ничего не подозревая, отгрузил товар, а денежные средства в сумме 224 тысячи сомов получил мошенник через таксиста, и попросил его перечислить деньги на счет.

Обман обнаружился после того, как деньги так и не дошли до продавца. Неизвестный ввел заблуждение предпринимателей, водителей, работников склада.

В целях раскрытия данного преступления оперативниками Третьего управления ГУУР МВД совместно с уголовным розыском Токмокского ГОВД осуществлялся комплекс оперативно-следственных мероприятий. Установлено, что к фактам мошенничества причастен гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы.

По результатам проведенной работы оперативниками МВД совместно с ГОРУ СИН при МЮ КР установлен и задержан гражданин А.уулу А. осужденный и отбывающий срок за разбой в одном исправительных учреждений строго режима, расположенного на территории Чуйской области. Задержанный доставлен и водворен в ИВС ОВД г.Токмок.

В настоящее время осуществляются дальнейшие следственные действия. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431182
Теги:
мошенничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  