В Чуйской области заключенный "кинул" продавца и покупателя муки (видео)

Сотрудниками третьего управления ГУУР МВД КР задержан телефонный мошенник, причинивший

ущерб предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-служба, с заявлением в органы внутренних дел обратился тридцатипятилетний житель Панфиловского района с просьбой принять меры в отношении телефонных мошенников. По его словам, он занимается поставками муки, и рекламирует свой товар в интернете.

В середине июня текущего года через мобильное приложение "lalafo" с ним связался некий мужчина и сообщил, что намерен купить муку в большом количестве. Он быстро вошел в доверие, убедил загрузить в машину 8 тонн муки и перевезти товар на другой склад в городе Токмок. В дальнейшем мука была продана другим лицам, а деньги в размере 224 тысячи сомов

присвоили мошенники.

По данному факту Следственной службой ОВД г.Токмок возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

Оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляют сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) по Чуйской и Таласской областям ГУУР МВД совместно с ОУР ГОВД Токмок.

По полученным данным накануне предприниматель договорился с неизвестным лицом о поставке для его нужд крупной партии муки. Схема обмана состояла в том, что посредником между реальным продавцом и заказчиком выступил мошенник. Потерпевший ничего не подозревая, отгрузил товар, а денежные средства в сумме 224 тысячи сомов получил мошенник через таксиста, и попросил его перечислить деньги на счет.

Обман обнаружился после того, как деньги так и не дошли до продавца. Неизвестный ввел заблуждение предпринимателей, водителей, работников склада.

В целях раскрытия данного преступления оперативниками Третьего управления ГУУР МВД совместно с уголовным розыском Токмокского ГОВД осуществлялся комплекс оперативно-следственных мероприятий. Установлено, что к фактам мошенничества причастен гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы.

По результатам проведенной работы оперативниками МВД совместно с ГОРУ СИН при МЮ КР установлен и задержан гражданин А.уулу А. осужденный и отбывающий срок за разбой в одном исправительных учреждений строго режима, расположенного на территории Чуйской области. Задержанный доставлен и водворен в ИВС ОВД г.Токмок.

В настоящее время осуществляются дальнейшие следственные действия. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении МВД.