Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

Жапаров: С сентября этого года учителям и преподавателям повысят зарплаты

131  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в коллегии Министерства образования и науки КР по итогам I полугодия 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"На повестке заседания коллегии было обозначено 4 вопроса.

Так, в рамках повестки дня заседания были заслушаны отчеты министра образования и науки и ректоров государственных высших учебных заведений.

Особое внимание было уделено исполнению Указа Президента "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики", наделяющего "особым статусом" 5 государственных вузов.

"Пришло то время, когда современный человек не мыслит жизнь без интернета. Использование современных технологий становится обязательным условием для полноценной жизни человека. Именно поэтому, перед Министерством образования и науки стоит вопрос чему мы должны научить наших детей?!",- отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что в 2022 году была увеличена заработная плата учителей, в том числе полностью пересмотрена система ее выплаты.

"С сентября этого года мы планируем повысить заработные платы директоров, завучей, а также преподавателей высших учебных заведений. Однако, очень важно знать, как повышение заработных плат влияет на качество образования. Только на сферу образования в 2023 году предусмотрены 60,9 млрд сомов, это на 23 млрд больше, чем в 2022 году",- подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он также отметил важность дошкольного образования.

"Ребёнок, посещающий детский сад знает больше знаков и символов, чем ребёнок, который не посещает дошкольное учреждение. Хорошие результаты дали итоги проекта "Правительственные акселераторы", в рамках которой более 5 тыс. детей были охвачены детскими садами",- сказал глава Кабмина.

Ещё один момент на котором акцентировал внимание председатель кабмина – вопрос качества образования.

"Новый Закон об образовании – часть масштабной инвентаризации законодательства Кыргызской Республики. Предыдущий Закон об образовании был принят в 2003 году. За последние двадцать лет изменился мир, изменилась страна, изменились люди. Появился искусственный интеллект, современному человеку нужно думать и принимать решения быстро, иметь гибкое мышление, развивать свой творческий потенциал. Пересмотр закона об образовании – это требование времени",- отметил Акылбек Жапаров.

Кроме этого он обозначил важность повышения квалификации учителей.

"Развитие образования в стране должно стать заботой не только государства, но и всего общества, каждого педагога и родителя. Кыргызстанцы должны стать конкурентоспособными на глобальном рынке. Нам нужно кардинально менять ситуацию, использовать опыт других стран, повышать квалификацию учителей. К примеру, надо использовать опыт Уругвая и закупить ноутбуки для учеников и даже для учителей. Многие годы государство не проводило мониторинг качества образования и это плохо, так как если не знаешь диагноз, то не знаешь, что и как лечить. Надо организовывать независимую оценку достижений учащихся. Исходя их этого будут разрабатываться инструменты и стимулы для роста качества образования и преподавательского состава", - подчеркнул глава кабмина.

Он также коснулся вопросов внедрения новых механизмов финансирования образования, в частности отметив, ваучерный механизм, основанный на "подушевом" нормативном финансировании.

"Финансирование школ не должно зависеть от статуса, вида или места расположения школы, каждая школа должна конкурировать за каждого ученика. Для детей в сельской местности поддержка должна быть такой же как в городах, нам нужно сократить разрыв в образовании между сельскими и городскими школами", - констатировал Акылбек Жапаров, добавив, что внедрение ваучерного механизма должно быть построено на тщательных расчетах и в пилотном режиме.

В завершение своего выступления, глава кабмина отметил, что после окончания учебного заведения школьники должны обладать определенными навыками, которые дадут возможность быть востребованными в любой сфере.

"Школа – это место, где талантливый ученик встречается с талантливым учителем, надо лишь создать условия для раскрытия этих талантов", - заключил Акылбек Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431194
Теги:
Акылбек Жапаров, зарплата, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  