Жапаров: С сентября этого года учителям и преподавателям повысят зарплаты

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в коллегии Министерства образования и науки КР по итогам I полугодия 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"На повестке заседания коллегии было обозначено 4 вопроса.

Так, в рамках повестки дня заседания были заслушаны отчеты министра образования и науки и ректоров государственных высших учебных заведений.

Особое внимание было уделено исполнению Указа Президента "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики", наделяющего "особым статусом" 5 государственных вузов.

"Пришло то время, когда современный человек не мыслит жизнь без интернета. Использование современных технологий становится обязательным условием для полноценной жизни человека. Именно поэтому, перед Министерством образования и науки стоит вопрос чему мы должны научить наших детей?!",- отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что в 2022 году была увеличена заработная плата учителей, в том числе полностью пересмотрена система ее выплаты.

"С сентября этого года мы планируем повысить заработные платы директоров, завучей, а также преподавателей высших учебных заведений. Однако, очень важно знать, как повышение заработных плат влияет на качество образования. Только на сферу образования в 2023 году предусмотрены 60,9 млрд сомов, это на 23 млрд больше, чем в 2022 году",- подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он также отметил важность дошкольного образования.

"Ребёнок, посещающий детский сад знает больше знаков и символов, чем ребёнок, который не посещает дошкольное учреждение. Хорошие результаты дали итоги проекта "Правительственные акселераторы", в рамках которой более 5 тыс. детей были охвачены детскими садами",- сказал глава Кабмина.

Ещё один момент на котором акцентировал внимание председатель кабмина – вопрос качества образования.

"Новый Закон об образовании – часть масштабной инвентаризации законодательства Кыргызской Республики. Предыдущий Закон об образовании был принят в 2003 году. За последние двадцать лет изменился мир, изменилась страна, изменились люди. Появился искусственный интеллект, современному человеку нужно думать и принимать решения быстро, иметь гибкое мышление, развивать свой творческий потенциал. Пересмотр закона об образовании – это требование времени",- отметил Акылбек Жапаров.

Кроме этого он обозначил важность повышения квалификации учителей.

"Развитие образования в стране должно стать заботой не только государства, но и всего общества, каждого педагога и родителя. Кыргызстанцы должны стать конкурентоспособными на глобальном рынке. Нам нужно кардинально менять ситуацию, использовать опыт других стран, повышать квалификацию учителей. К примеру, надо использовать опыт Уругвая и закупить ноутбуки для учеников и даже для учителей. Многие годы государство не проводило мониторинг качества образования и это плохо, так как если не знаешь диагноз, то не знаешь, что и как лечить. Надо организовывать независимую оценку достижений учащихся. Исходя их этого будут разрабатываться инструменты и стимулы для роста качества образования и преподавательского состава", - подчеркнул глава кабмина.

Он также коснулся вопросов внедрения новых механизмов финансирования образования, в частности отметив, ваучерный механизм, основанный на "подушевом" нормативном финансировании.

"Финансирование школ не должно зависеть от статуса, вида или места расположения школы, каждая школа должна конкурировать за каждого ученика. Для детей в сельской местности поддержка должна быть такой же как в городах, нам нужно сократить разрыв в образовании между сельскими и городскими школами", - констатировал Акылбек Жапаров, добавив, что внедрение ваучерного механизма должно быть построено на тщательных расчетах и в пилотном режиме.

В завершение своего выступления, глава кабмина отметил, что после окончания учебного заведения школьники должны обладать определенными навыками, которые дадут возможность быть востребованными в любой сфере.

"Школа – это место, где талантливый ученик встречается с талантливым учителем, надо лишь создать условия для раскрытия этих талантов", - заключил Акылбек Жапаров.