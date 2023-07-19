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В КР милиция за полгода изъяла более 5 тонн наркотических средств

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В СБНОН МВД КР подвели итоги оперативно - служебной деятельности за первое полугодие 2023 года с участием заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Нурбека Абдиева, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Так, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел выявлено 753 наркопреступления, из незаконного оборота изъято более 5 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

За отчетный период проведено свыше 180 мероприятий в сфере наркопрофилактики.

В ходе совещания, руководством Службы поставлены ряд задач по пресечению контрабанды наркотиков синтетического происхождения, а также по усилению работы выявления и ликвидации нарколабораторий и составляющих компонентов для изготовления наркотических средств.

За слабую организацию работы в дисциплинарном порядке наказаны несколько начальников региональных управлений и ряд сотрудников Службы".


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URL: https://www.vb.kg/431198
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
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