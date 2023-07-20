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Задержан директор Орловского предприятия теплоснабжения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств, выделенных "Орловскому предприятию" ГП "Кыргызтеплоэнерго" на капитальный ремонт котельной со стороны директора вышеуказанного ведомства Э.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что в целях личного материального обогащения "Э.К." заключил фиктивный договор подряда с ОсОО "Э.Т." на ремонт котельной на общую сумму 4 млн. 900 тысяч сомов. При этом в рамках расследования уголовного дела получены данные о том, что подрядная компания Э.Т. ремонтные работы указанных в актах выполненных работ не производила, а денежные средства были списаны и переданы директору госпредприятия.

19 июля 2023 года Э.К. задержан и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других должностных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/431226
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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