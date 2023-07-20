Задержан директор Орловского предприятия теплоснабжения

ГКНБ КР выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств, выделенных "Орловскому предприятию" ГП "Кыргызтеплоэнерго" на капитальный ремонт котельной со стороны директора вышеуказанного ведомства Э.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что в целях личного материального обогащения "Э.К." заключил фиктивный договор подряда с ОсОО "Э.Т." на ремонт котельной на общую сумму 4 млн. 900 тысяч сомов. При этом в рамках расследования уголовного дела получены данные о том, что подрядная компания Э.Т. ремонтные работы указанных в актах выполненных работ не производила, а денежные средства были списаны и переданы директору госпредприятия.

19 июля 2023 года Э.К. задержан и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других должностных лиц".