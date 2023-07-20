Нурлана Касымова подозревают в причинении ущерба государству на 8 млн сомов

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в Муниципальном предприятии "Тазалык" мэрии города Бишкек, в ходе которой выявлено незаконное заключение договора на закупку специализированной техники в количестве 5 единиц. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что конкурсная комиссия МП "Тазалык" без проведения исследования среднерыночных цен и определения реальной рыночной стоимости, в сентябре 2022 года по результатам оценки предложений участников приняла решение о заключении договора с ОсОО "Г" на закупку 5 единиц специальной техники на сумму 23 309,0 тысяч сомов, которое в последующем отказалось от заключения договора. При этом, МП "Тазалык" незаконно возвратило гарантийное обеспечение предложения в сумме 466 тысяч сомов.

В результате, 5 октября 2022 года директор МП "Тазалык" К.Н. незаконно заключил контракт с ОсОО "K" на поставку 5 единиц спецтехники с завышением их стоимости на сумму 4 млн. 573 тысяч сомов. Кроме того, ОсОО "K" поставка техники осуществлена с просрочкой срока поставки, однако предприятием "Тазалык" не начислена и не удержана пеня (неустойка) в сумме 3 млн 10 тысяч 500 сомов.

Вследствие чего, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 8 млн. 49 тысяч 500 сомов.

По результатам проверки прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 339 (заключение заведомо невыгодного контракта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики".

Отметим, в 2022 году должность директора МП "Тазалык" занимал Нурлан Касымов.