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Скончалась заслуженный учитель КР Наспекова Венера Асаналиевна

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20 июля 2023 года в возрасте 66 лет после тяжелой болезни безвременно скончалась Наспекова Венера Асаналиевна – заслуженный учитель Кыргызской Республики.

Венера Асаналиевна была примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Она посвятила всю свою жизнь работе в сфере образования и внесла существенный вклад в развитие и воспитание сотен учеников, которые стали достойными членами общества.

Она была счастливой матерью 3-х детей и человеком с высокими душевными и этическими качествами. Нынешний исполнительный директор АРИС Наспеков Марс является ее младшим сыном.

Память о талантливом педагоге и матери с большим сердцем навсегда останется в любящих её сердцах.

Прощальная панихида состоится в селе Мураке Московского района в 12.00 часов 21 июля 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/431244
Теги:
похороны, Кыргызстан, учитель
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