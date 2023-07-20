Скончалась заслуженный учитель КР Наспекова Венера Асаналиевна

20 июля 2023 года в возрасте 66 лет после тяжелой болезни безвременно скончалась Наспекова Венера Асаналиевна – заслуженный учитель Кыргызской Республики.

Венера Асаналиевна была примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Она посвятила всю свою жизнь работе в сфере образования и внесла существенный вклад в развитие и воспитание сотен учеников, которые стали достойными членами общества.

Она была счастливой матерью 3-х детей и человеком с высокими душевными и этическими качествами. Нынешний исполнительный директор АРИС Наспеков Марс является ее младшим сыном.

Память о талантливом педагоге и матери с большим сердцем навсегда останется в любящих её сердцах.

Прощальная панихида состоится в селе Мураке Московского района в 12.00 часов 21 июля 2023 года.