В МВД опровергли факт похищения Кутманова в Турции

В МВД КР факт похищения гражданина К Кутманова в Турции не подтвержден. Решается вопрос о его депортации. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 28.06.2023 года в СС МВД Кыргызской Республики с заявлением обратился К. С.1960 г.р. по факту похищения на территории Турции его сына Кутманова К.С. 1988 г.р. и вымогают 600 000 долларов США.

"Данный факт, был зарегистрирован в АИС "ЖУИ" МВД Кыргызской Республики.

Установлено, что К.К. выехал за пределы Кыргызской Республики 29.05.2023 г. в направлении Республики Казахстан.

При содействии МВД РК установлено, что Кутманов К. вьехал на территорию РК 29.05.2023 г., после чего вылетел рейсом Алматы-Вьетнам, далее 13.06.2023 г. прилетел рейсом Вьетнам-Алматы, после чего вылетел в РФ рейсом Алматы-Москва.

Представительством МВД КР в РФ установлено, что К.К. прибыл в РФ рейсом Алматы-Москва, далее 14.06.2023 г. вылетел рейсом Москва-Цюрих-Дубаи, 19.06.2023 г. вернулся в РФ рейсом Дубаи-Москва, после чего вылетел в Турцию рейсом Москва-Стамбул.

Представительством МВД Турции в КР установлено, что К. К. прибыл в г.Стамбул 19.06.2023 г. рейсом Москва-Стамбул.

10 июля 2023 г. в органы полиции г.Стамбул, Турция обратился К. К. с заявлением о своем похищении, однако в ходе проведения мероприятий органами полиции Турции, факт похищения не подтвержден.

В производстве ГСУ ГКНБ КР находится уноловное дело по факту коррупции в эко-фонде, по подозрению в совершении которого, 13.06.2023 года (в этот день К. К. вылетел рейсом Алматы-Москва) был задержан близкий друг К. К. ,- гр.Х.Ш.Т., 1989 г.р., который в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ КР, о чем К. К. узнал, будучи в аэропорту Вьетнама.

27 июня 2023 года К.К. по указанному уголовному делу, был объявлен в межгосударственный розыск ГКНБ КР.

11 июля 2023 года К.К. был задержан миграционной службой и в настоящее время решается вопрос о его депортации в КР и привлечению к уголовной ответственности".