Есть шанс возобновить любовные отношения. Гороскоп с 24 по 30 июля

Венера уже движется ретроградно, помогая осуществить давние планы на это лето, которые не раз откладывались. Вероятно получение приятных сообщений от давних друзей, родственников, с которыми давно не общались и эти сообщения положат начало новым встречам и общению. Есть шанс возобновить прерванные любовные отношения. В делах ещё много риска из-за нервозности. Непредсказуемо порой могут меняться обстоятельства, разрушая планы. Будьте осторожны в инвестициях, крупных покупках. Обратите внимание на здоровье и, особенно на работу сердца и позвоночник.

Овен – в спорах с руководством победа может оказаться не на вшей стороне, а потому направьте свои силы в иное русло. Появится возможность устроить летний отдых, вернуть гармонию в личную жизнь, восстановив отношения. Набравшись смелости поговорите с любимым человеком, затронув сложные темы. Итог разговора вас приятно удивит. Финансовое положение удастся поправить благодаря дополнительной работе, вот с инвестициями и покупками не спешите.

Телец – оставьте без комментариев язвительные замечания, дабы не тратить драгоценное летнее время на выяснение отношений и сведений счётов. Выбрав спокойный досуг, вы насладитесь неспешностью летних дней, восстановите здоровье и вдоволь наговоритесь с близкими людьми, что поможет в понимании друг друга. Дальние поездки, особенно связанные с бизнесом, могут доставить дополнительные хлопоты ввиду меняющихся условий.

Близнецы – друзья, родственники и дети напомнят об обещаниях и планах, которые строились на это лето. Вместе вы сумеете многое из задуманного претворить в жизнь, что доставить немало ярких впечатлений. Возможно возобновление амурных отношений. Лишь от экстремальных развлечений держитесь подальше. В стремлении пощекотать нервы вы можете зайти слишком далеко и, в итоге, придётся восстанавливать здоровье. Деловые встречи сложатся продуктивно.

Рак – увлекшись спорами с руководством и деловыми партнёрами, а также погнавшись за лёгкими доходами, вы рискуете разрушить достигнутые договорённости и уйти в глубокий минус, подсчитывая убытки. Не став рубить сук на котором сидите, вы пополните казну, обойдёте стороной споры, порадуете себя и близких приобретениями. В конце недели вас ожидают непродолжительные развлекательные поездки и незапланированные дружеские встречи.

Лев – решив ещё немного поработать и решить сложные вопросы, вы можете увязнуть в спорах с влиятельными людьми и хлопотах. Отложите дела и воспользуйтесь приглашениями, которые сделает вам повторно. Устремившись навстречу летним приключениям, вы осуществите давние мечты, и наверстаете упущенное в амурных отношениях. Возможно получение сообщений от друзей с которыми давно не общались. В течение разговора вы найдёте и общие темы для делового сотрудничества.

Дева – держитесь подальше от всевозможных слухов, интриг, а также от рискованных финансовых сделок, инвестиций. Всё это может существенно усложнить жизнь. Придерживаясь спокойного ритм жизни, вы проведёте время летнего отдыха в приятной компании, а вернувшись к делам, заметите возможности, ради которых не придётся чем-либо рисковать, и пополните казну. Полезно больше времени уделить здоровью. Вы сможете восстановить баланс энергии для более активных периодов в будущем.

Весы – погрузившись в череду финансовых экспериментов, инвестиций, покупок, вы совершенно выпадите из жизни, забыв что на дворе лето, да и к тому же истратите существенную сумму денег впустую. Воспользуйтесь полученными предложениями и направляйтесь в летнее путешествие. Вас ожидают увлекательные приключения, новые знакомства. Удастся осуществить давнюю мечту. Не исключено и возвращение в вашу жизнь человека, с которым когда-то расстались и эта встреч окажется приятной.

Скорпион – кому-то выгодно рассорить вас с руководством и влиятельными людьми. Воздержитесь от резких высказываний к которым вас будут подталкивать. Избежав обмена колкостями, вы предотвратите скандалы и сохраните доверительные отношения. Благодаря содействию руководства и влиятельных людей, вы сможете подняться по карьерной лестнице, либо получить документы, в которых нуждается ваш бизнес. Успехи в карьере помогут росту доходов, а потому и летний отдых сложится гораздо лучше.

Стрелец – досадные ошибки на работе и просчёты при проведении сделок, а также совершении покупок могут нервировать, а в таком состоянии вы рискуете новыми промахами. Обратите внимание на предложения новых знакомых. Они подадут свежие идеи, которые со временем реализуются. Не упускайте случая отправиться в летнее путешествие. Смена обстановки пойдёт на пользу как отношениям, так и делам. Представиться случай пофлиртовать и объясниться в любви.

Козерог – споры с домочадцами продолжатся, но вы их можете остановить в любой момент, поскольку некоторые идеи и, даже критика, окажутся полезными. Увлёкшись навязчивыми мыслями, вы рискуете совершить досадные ошибки, которые приведёт к существенным финансовым потерям. Лучше всяких экспертов домочадцы подскажут как поступить с деньгами. Вместе вы сможете совершить выгодные покупки, а возможно и сделки с недвижимостью.

Водолей – не имеет смысла обсуждать с домочадцами и деловыми партнёрами сложные, проблемные вопросы. Терпение закончится быстро и обсуждение может перерасти в существенный конфликт. Второй летний месяц подходит к своему завершению, а потому устройте летний отдых. Вырвавшись из дома, вы прекрасно проведёте время с близкими людьми, а ряд важных деловых вопросов вы легко решите удалённо.

Рыбы – разговоры, которые кажутся важными, на самом деле являются пустой тратой времени. Более того, в процессе общения или переписки, вы можете сказать лишнее, что породит волну слухов и интриг вокруг вас. Суетливо сложатся поездки. Посвятите больше времени работе. Сохраняется возможность пополнить казну, дабы в скором времени позволить себе увлекательный вояж, обновление гардероба, а возможно и сделки с недвижимостью.

Астролог Андрей Рязанцев