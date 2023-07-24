МВФ: Пакистан сталкивается с "особо высокими" экономическими рисками

После предстоящего избирательного цикла и действующего соглашения standby Пакистану необходима еще одна программа Международного валютного фонда (МВФ) и помощь других многосторонних кредиторов, говорится в опубликованном во вторник докладе кредитора, сообщает Dawn.

"Решение структурных проблем Пакистана, включая долгосрочное давление на BOP [платежный баланс], потребует продолжения корректировки и поддержки кредиторов после окончания текущего программного периода", - говорится в 120-страничном докладе Фонда, посвященном анализу макроэкономических перспектив Пакистана.

Отчет основан на Меморандуме об экономической и фискальной политике (MEFP), подписанном министром финансов Исхаком Даром и главой Государственного банка Джамилем Ахмедом, сообщает Dawn. Dawn - одна из ежедневных пакистанских газет, освещающая социальные, политические и экономические проблемы страны.

"Возможное соглашение о преемнике может помочь закрепить корректировку политики, необходимую для восстановления среднесрочной жизнеспособности и платежеспособности Пакистана", - говорится в докладе.

В оценке МВФ отмечается, что экономические проблемы Пакистана сложны и многогранны, а риски исключительно высоки.

"Их решение требует неуклонного проведения согласованной политики, а также постоянной финансовой поддержки со стороны внешних партнеров. Последовательное и решительное выполнение программных соглашений будет иметь большое значение для снижения рисков и поддержания макроэкономической стабильности", - говорится в оценке.

Кредитор настаивает на том, что для решения структурных проблем потребуется еще одна программа МВФ. Правительство Пакистана согласилось уведомить общественность, как только тарифы на электроэнергию увеличатся на 5 пакистанских рупий (PKR) за единицу, а цены на газ - более чем на 40%, говорится в сообщении. Это связано с тем, что круговая задолженность в газовом секторе теперь конкурирует с убытками в электроэнергетике, сообщает Dawn. Правительство пообещало перезаключить соглашения о покупке электроэнергии с оставшимися производителями электроэнергии (в том числе китайскими) или продлить сроки обслуживания их долгов, сообщает Dawn.

В газовом секторе пакистанское правительство обязалось немедленно уведомить о корректировке тарифов на газ, установленных Ogra, а также объединить тарифы на газ как для местного, так и для импортного природного газа с помощью средневзвешенного тарифа. Оно также взяло на себя обязательство ограничить бюджетную программу, как это предусмотрено в последнем бюджете и других обязательствах перед МВФ. Для этого не будет допускаться выделение дополнительных грантов на любые дополнительные внебюджетные расходы сверх утвержденного парламентом уровня в текущем финансовом году, по крайней мере, до формирования нового правительства после выборов (за исключением случаев серьезных стихийных бедствий).

Правительство Пакистана также взяло на себя "обязательство не вводить никаких новых налоговых амнистий и не предоставлять новых налоговых льгот в 2023-24 годах, в том числе через бюджет или нормативные распоряжения без предварительного одобрения [Собрания]". Помимо этого представлены соглашения с каждой провинцией об их обязательствах по достижению фискального положения на конец 24 финансового года, соответствующего цели первичного баланса общего правительства в 401 млрд. рупий и продолжению внимания к критически важной политике в энергетическом секторе, включая отказ от введения каких-либо топливных субсидий или схем перекрестного субсидирования в 23 финансовом году и далее, сообщает Dawn.

Кроме того, правительство обязалось обеспечить денежно-кредитную и финансовую стабильность путем возврата к рыночному курсу, снижения инфляции до целевого уровня и восстановления валютных резервов. В сообщении говорится, что власти воздержаться от предоставления участникам рынка рекомендаций или выражения предпочтений в отношении обменного курса, а также от регулирования спроса на валюту административными мерами, сообщает Dawn.

В случае восстановления нормального функционирования рынка власти обязались поддерживать среднюю премию между межбанковским курсом и курсом открытого рынка на уровне не более 1,25% и не менее минус 1,25% в течение любого последовательного периода в пять рабочих дней и ежедневно публиковать межбанковский курс и курс открытого рынка.