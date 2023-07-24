В Москве задержан кримавторитет из Кыргызстана

Представительство МВД КР в РФ продолжает свою работу по установлению объявленных в розыск лиц, скрывающихся на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне принимались меры по задержанию лица, разыскиваемого за совершение преступления более восьми лет назад. Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись сотрудниками 21-го отдела ГУУР МВД РФ и бойцами Росгвардии при непосредственном участии Представительства МВД КР.

В результате на территории Москвы был задержан гражданин Кыргызской Республики Б.С., 1983 года рождения, уроженец Баткенской области, ранее неоднократно судимый и имеющий авторитет среди криминальных элементов.

Его объявили в межгосударственный розыск в 2015 году за совершение преступления, предусмотренного ст. 123 ч. 2 (Похищение человека); ст. 125 ч. 2 (Незаконное лишение свободы); ст. 170 ч. 2 (Вымогательство) УК Кыргызской Республики (УК редакции 1997 года).

Гражданин Б.С разыскивался отделом внутренних дел Араванского района Ошской области по уголовному делу, возбужденному в марте 2015 года. В июне 2015 года объявлен в межгосударственный розыск. Установлено, что указанный гражданин на протяжении 8 лет скрывался на территории Москвы, при этом использовал паспорт родственника.

Летом 2009 года на территории Баткенской области он и его подельники – криминальные элементы, угрожая оружием, силой посадили в машину тридцатитрехлетнего мужчину и увезли его в безлюдное место. В горной местности, а затем и в Бишкеке они незаконно удерживали потерпевшего и вымогали крупную сумму денежных средств. Угрожая расправой злоумышленники получили 100 тысяч долларов США.

Потерпевший обратился в органы внутренних дел по данному факту спустя несколько лет. Другие соучастники данного преступления ранее были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый Б.С. задержан и заключен под стражу, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.