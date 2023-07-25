Автовладелец вместо одной доверенности подписал другую. И остался без авто

Год назад бишкекчанину Дмитрию М. позвонил хороший знакомый и попросил на пять дней его автомобиль. Внедорожник стоимостью 24 000 долларов. За сутки аренды обещал платить 5 000 сомов. Дмитрий согласился, отогнал машину по указанному адресу и получил на карту 25 000 сомов.

Вместо пяти дней знакомый продержал авто три недели. Как оказалось, катались они вдвоем с бывшим одноклассником. Машину хозяину вернули, за 16 дней пользования не заплатили, а через неделю обратились к нему опять с той же просьбой. Якобы не успели доделать кое-какие дела, и им снова нужна машина. Дмитрий сначала отказал. Но когда предложили за две недели 500 долларов, да еще и в качестве залога дом в новостройке "Кара-Жыгач", - согласился.

Приятели Г.К. и Ю.А. объявили, что, кроме самого автомобиля, им нужна доверенность на вождение, так как они собираются съездить на нем в Казахстан. Побывали у нотариуса, Дмитрий подписал какой-то документ… Не догадываясь, что подписывает генеральную доверенность с правом продажи.

Оговоренный срок аренды давно истек, а Г.К. и Ю.А. не собирались возвращать машину Дмитрию. Денег он тоже не увидел. Арендаторы ссылались на какие-то непредвиденные проблемы, которые не позволяют им прямо сейчас заплатить за аренду и отдать авто. Кормили обещаниями. Пока однажды он случайно не увидел свой джип на обочине на перекрестке улиц Лермонтова и Салиевой.

Оказалось, что у машины уже совсем другой хозяин, который показал Дмитрию новенький техпаспорт и объяснил, что приобрел ее на законных основаниях у некоего Г.К.

Разъяренный Дмитрий стал настойчиво вызванивать Г. Тот сначала не брал трубку, потом все-таки ответил. Признался, что да, мол, так получилось, он продал машину вдвое дешевле ее реальной цены. Но посоветовал Дмитрию не беспокоиться: у него ведь есть документы на дом, он может переоформить его на себя, а дальше поступать с ним по своему усмотрению.

Как выяснилось, переоформить на себя недвижимость Дмитрий тоже не может, поскольку у Г. есть законная супруга, которая не давала согласия ни на закладывание дома, ни на продажу, ни на обмен, ни на еще какие-либо действия…

Когда дело дошло до следствия и суда, Г. изъявил желание вернуть Дмитрию его машину. Однако тот отказался, так как, по его словам, понятия не имеет, в каком сейчас состоянии авто. И новый владелец заявил, что купил ее абсолютно законно и расставаться с ней не намерен.

Первомайский районный суд признал Г.К. виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывание наказания в исправительной колонии заменено пробационным надзором сроком на три года. Кроме того, Г. должен выплатить потерпевшему почти два миллиона сомов.