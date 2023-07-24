Информация о перестрелке на границе с РТ не соответствует действительности

Опубликованное в социальных медиа видео о выстрелах на кыргызско-таджикском участке госграницы не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, 23 июля 2023 года на территории Таджикистана на пограничном посту "Плотина" ПВ ГКНБ Республики Таджикистан были совершены 2 выстрела.

"В этот же день незамедлительно была проведена встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, в ходе которой таджикская сторона проинформировала о том, что военнослужащий срочной службы ПВ ГКНБ РТ произвел два случайных выстрела во время разряжания оружия. Пострадавшие отсутствуют.

Стороны обсудили порядок организации охраны госграницы на всех проблемных участках и необходимость продолжения разъяснительной работы с жителями приграничных территорий двух государств по недопущению распространению фейковой информации, приводящей к конфликтным ситуациям.

Сразу после встречи начальник пограничной заставы ПС ГКНБ Кыргызской Республики провел беседу с гражданином Кыргызстана, который снял видеоролик о произведенных случайных выстрелах, объяснил ему реальную ситуацию. Но несмотря на это, гражданин опубликовал видео в социальных медиа.

Подчеркиваем, что в случае появления вопросов граждане могут обратиться в ближайшее пограничное подразделение для уточнения информации либо решения вопросов в соответствии с законодательством.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает отдельных граждан не распространять фейковую информацию.

По состоянию на 24 июля 2023 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная".