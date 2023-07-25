В ГНС озвучили количество участников лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

Граждане стали активно принимать участие в лотерее налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". На сегодня количество участников стимулирующей лотереи составило уже 251 тыс. 700 человек, увеличившись за 3 недели на 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Со 2 июля через приложение "Салык чек" отсканировано кассовых чеков на сумму более 1,3 млрд сомов.

Напомним, что с 25 по 30 декабря пройдет второй тур лотереи, где будут разыграны 1244 приза, в том числе 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Далее через приложение необходимо сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг".