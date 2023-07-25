Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 97.20 - 98.20

В ГНС озвучили количество участников лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане стали активно принимать участие в лотерее налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". На сегодня количество участников стимулирующей лотереи составило уже 251 тыс. 700 человек, увеличившись за 3 недели на 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Со 2 июля через приложение "Салык чек" отсканировано кассовых чеков на сумму более 1,3 млрд сомов.

Напомним, что с 25 по 30 декабря пройдет второй тур лотереи, где будут разыграны 1244 приза, в том числе 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Далее через приложение необходимо сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431309
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  