За махинации с участками задержаны должностные лица Ноокенского района

ГКНБ КР в рамках уголовного дела установлены многочисленные факты незаконной выдачи земельных участков на территории Ноокенского района Жалал-Абадской области по поддельным решениям органов местного самоуправления, а также факты незаконного предоставления градостроительных и правоустанавливающих документов без проведения трансформации земель сельхозназначения под земельные участки ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По указанному факту 21 июля 2023 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР директор Ноокенского филиала ГУ "Кадастр" при Службе земельных ресурсов "М.Ж.И.", специалист землеустройства Ноокенского филиала ГУ "Кадастр" "М.Р.А.", специалист Ноокенского районного управления по градостроительству и архитектуре "Т.Б.А." и бывший глава Ноокенского айыльного аймака "Э.Ж.Н."

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных деяний".