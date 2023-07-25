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За махинации с участками задержаны должностные лица Ноокенского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в рамках уголовного дела установлены многочисленные факты незаконной выдачи земельных участков на территории Ноокенского района Жалал-Абадской области по поддельным решениям органов местного самоуправления, а также факты незаконного предоставления градостроительных и правоустанавливающих документов без проведения трансформации земель сельхозназначения под земельные участки ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По указанному факту 21 июля 2023 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР директор Ноокенского филиала ГУ "Кадастр" при Службе земельных ресурсов "М.Ж.И.", специалист землеустройства Ноокенского филиала ГУ "Кадастр" "М.Р.А.", специалист Ноокенского районного управления по градостроительству и архитектуре "Т.Б.А." и бывший глава Ноокенского айыльного аймака "Э.Ж.Н."

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных деяний".


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URL: https://www.vb.kg/431315
Теги:
ГКНБ, задержание, Ноокенский район, Кыргызстан
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