В Бишкеке задержан автомобильный мошенник

В конце июня 2023 года сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД по городу Бишкек проведено задержание так называемого "автомобильного мошенника", обвиняемого в совершении целого ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Задержанным является гражданин Д.А. (он же С.В.), 1983 г.р., уроженец Чуйской области, ранее многократно судимый.

В феврале 2023 года в ОВД Аламединского района обращался житель Чуйской области с заявлением о принятии мер по фактам мошеннических действий в особо крупном размере. По словам заявителя, некий гражданин, обеща пригнать престижный автомобиль- внедорожник Лексус или Тойоту Ленд Крузер, обманом завладел более 17 тысячами долларов США и свыше 100 000 сомами. Как выяснилось он постоянно придумывал новые способы выманить

деньги, и таким образом войдя в доверие, обманным путем, на протяжении года получил весьма приличную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.3 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

Кроме того, установлено, что весной текущего года вышеуказанный гражданин Д.А., обещая помочь с покупкой машины, обманом забрал у жительницы Чуйской области денежные средства в размере более чем 12 000 долларов США. Поверив обещаниям злоумышленника, женщина отдала все свои сбережения. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.3 "Мошенничество" УК КР. В конце мая 2023 года гражданина Д.А. объявили в розыск.

Также, имеются другие пострадавшие от его мошеннических действий. Прошлое уголовное дело дело рассматривается в другом суде. Злоумышленник легко входил в доверие к гражданам, предлагая посреднические услуги в обмене, купле, продаже автомобилей. Всегда старался налаживать дружеские отношения с "очередным клиентом", после чего, усыпив бдительность, присваивал деньги. Вначале он придумывал всякие отговорки, а потом и вовсе исчезал.

Вместе с новыми потерпевшими пополнился и без того его богатый список прошлых дел.

Оперативники ОБОП ГУУР МВД установили местонахождение разыскиваемого лица и задержали на территории города Бишкек, где он скрывался на съемной квартире.

В отношении задержанного гражданина Д.А. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Следственной службой ОВД Аламединского района Чуйской

области завершено расследование уголовных дел по фактам мошенничества в крупном размере. Материалы дела направлены в суд.