В местном бюджете Панфиловского района выявлены финансовые нарушения на 7 млн 905,2 тыс. сомов, сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

"24 июля 2023 года колллегия территориального подразделения Счетной палаты Кыргызской Республики по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям рассмотрела материалы аудита соответствия составления и исполнения местных бюджетов, деятельности муниципальных предприятий Панфиловского района, Чуйской области и исполнения бюджетов отдельных учреждений, находящихся на республиканском бюджете, за период 2022 года.

Всего, по результатам проведенных аудитов в Панфиловском районе:

Выявлено финансовых нарушений – 7 905,2 тыс. сомов, в том числе:

- недостачи и хищения – 222,8 тыс.сомов.

- нарушения и недостатки при расходовании средств – 7 272,7 тыс. сомов, из них:

необоснованные выплаты заработной платы – 1 728,1 тыс. сомов;

завышение объемов строительно-монтажных работ – 5 376,8 тыс. сомов;

сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность – 167,8 тыс. сомов;

- дополнительно начисленные доходы бюджета – 407,7 тыс. сомов, из них:

нарушения налогового и таможенного законодательства – 2,0 тыс. сомов;

арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 405,7 тыс. сомов.

- дополнительно начисленные доходы Соцфонда – 2,0 тыс. сомов

Установлены резервы и потери бюджета – 14 420,3 тыс. сомов, в том числе:

сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 102,1 тыс. сомов;

нарушения при выплате заработной платы – 4 599,2 тыс. сомов;

потери бюджета по налоговым, таможенным и другим платежам и по расходной части бюджета в связи с принятием Правительством КР, органами местного самоуправления и другими органами решений, противоречащих действующему законодательству, занижением при формировании бюджета показателей его доходной части и завышением показателей доходной части – 4 435,6 тыс. сомов;

другие резервы и потери – 5 283,4 тыс. сомов.

Выявлены нерационально использованные средства – 4 083,4 тыс. сомов, в том числе:

сверхнормативные запасы ТМЦ и средства в расчетах – 4 083,4 тыс. сомов.

Во все аудированные органы местного самоуправления Панфиловского района Чуйской области направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков. Кроме этого, материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Панфиловской районной государственной администрации У. Саманчиева, в части присвоения денежных средств, а также, по выявленному завышению стоимости работ подрядчиком ОсОО "НЭК Лтд" по объекту "Устройство новых оросительных лотков ЛР 60; ЛР 40, с ж/б опорами длиной 4200 метров" в сумме 5 049,3 тыс. сомов, решено передать в Чуйскую областную прокуратуру для дачи правовой оценки.

Согласно решению Коллегии, направлены информации об итогах аудитов в соответствующие айылные кенеши, для рассмотрения.

Панфиловской районной государственной администрации рекомендовано рассмотреть итоги аудитов составления и исполнения местных бюджетов, деятельности муниципальных предприятий и исполнения бюджетов отдельных учреждений, находящихся на республиканском бюджете Панфиловского района на заседании коллегии, определить комплекс мероприятий по устранению выявленных финансовых нарушений и недостатков, недопущению их в дальнейшем, а также, взять на особый контроль и обеспечить безусловное исполнение требований предписаний территориального подразделения, направленных по результатам проведенных аудитов в органы местного самоуправления Панфиловского района".