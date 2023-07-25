Для текстильщиков КР открыты новые возможности выйти на рынки Италии

При поддержке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в июле 2023 года по инициативе Центра Развития Текстиля при ассоциации предпринимателей "Евразийский Бизнес Клуб" и финансовой поддержке проекта ЮСАИД по торговле в Центральной Азии, четыре швейные компании Кыргызской Республики приняли участие в Миланской выставке "Ready to Show 2023" в период с 11 по 13 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Данная площадка позволила на прямую ознакомиться с итальянским рынком и повысить узнаваемость нашей страны.

В рамках данной поездки наши участники также посетили самую большую выставку в Италии по тканям и аксессуарам " Milano Unica", а также производственную компанию с 85 летней историей, которая производит люксовую мужскую одежду "Canali", и компанию "IMA Group", которая специализируется на производстве инновационных машин и оборудования для швейной промышленности по автоматизации закройного отдела.

По результатам данной поездки и предварительным договорённостям, осенью 2023 года при поддержке Посольства Кыргызской Республики в Итальянской Республике планируется ответный визит Итальянских предприятий с целью ознакомления с нашим рынком.

Также представители отечественных предприятий легкой промышленности и дизайнеров приняли участие в Международной выставке текстильного оборудования ITMA, которая проходила в выставочном центре Fiera Milano Rho в Милане (Италия) в период с 8 по 14 апреля 2023 года.

Данная выставка является одной из самых влиятельных и крупных международных платформ для встреч мировых производителей оборудования текстильной и швейной промышленности и направлена на повышение уровня технологического и инновационного потенциала предприятий отрасли.

Участие в ITMA 2023 было организовано в рамках глобального компонента программы GTEX. На выставке ITMA были представлены инновации, которые помогают производителям текстиля и одежды развивать и трансформировать свой бизнес.

Выставка ITMA 2023 стала местом встречи ведущих мировых производителей текстиля и одежды по четырем ключевым направлениям - современные материалы, автоматизация и цифровое будущее, инновационные технологии, устойчивое развитие и циркулярность.

В ходе визита участники выставки получили возможность ознакомиться с инновационными разработками в сфере швейной и текстильной индустрии, новыми подходами в управлении производством с учетом экологических и технологических решений, современными инновациями и передовыми цифровыми технологиями.

По итогам участия на семинарах, проведенных в рамках визита получена информация по формированию производственных процессов, способствующих развитию отрасли с наименьшим вредом окружающей среде, барьеров при экспорте продукции на международных рынках и т.д.

Основными целями участия было: ознакомление с новейшими технологиями для текстильно-швейной отрасли, установление новых деловых связей, поиск инноваций/новых трендов, получение информации о новых продуктах и технологиях, участие в специализированных семинарах.

Делегация из Кыргызстана состояла из 24 человек, из которых 16 женщин. В результате участия в выставке 10 компаний установили 42 новых бизнес-контакта, 4 компании провели переговоры о закупке в перспективе необходимого оборудования:

- карманный автомат фирмы Brother;

- легкие вязальные машины с тремя системами;

- оборудование для швейных компаний фирм Audaces, Printex (Taxtile Labels), Juki;

- лазерные машины для резки по текстилю, дереву и коже;

- оборудование последнего поколения "Термо-силиконовое соединение деталей" Juki.