В Бишкеке отметили 10-летие венгерской стипендиальной программы "Stipendium Hungaricum Alumni Conference". Об этом сообщает пресс-служба посольства Венгрии в Кыргызстане.

По замыслу организаторов, выпускники, учащихся и только поступившие в венгерские ВУЗы ребята собрались с целью укрепить связи и создать сплоченное сообщество выпускников и стипендиатов.

№Мероприятие открыл чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Дороги Шандор. Специальными гостями-спикерами мероприятия были приглашены HR-специалисты, предприниматели из Казахстана и Кыргызстана, а также сами выпускники программы, которые поделились своим опытом и советами при переезде в Венгрию.

"Stipendium Hungaricum Alumni Conference" предоставила уникальные возможности для обмена опытом, установления новых связей и обретения новых знаний. Мы благодарим всех участников за активное участие и вклад в развитие двусторонних отношений между Венгрией и Кыргызстаном.

Справка: "Stipendium Hungaricum" - это государственная стипендиальная программа Венгрии, которая была запущена в 2013 году, курируется Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и реализуется общественным фондом Tempus. Цель программы - предоставить образовательные возможности для иностранных студентов и исследователей, позволяя им получить качественное образование в Венгрии. Программа охватывает широкий спектр образовательных областей, включая бакалавриат, магистратуру, докторантуру и краткосрочные стажировки.

За прошедшие 10 лет "Stipendium Hungaricum" стала одной из самых популярных и престижных стипендиальных программ, привлекая талантливых студентов со всего мира. На сегодняшний день по Stipendium Hungaricum учатся 11000 студентов из 90 стран в 28 ВУЗах страны. Программа поддерживает образовательную мобильность, культурный обмен и создает международные связи, способствуя развитию карьеры молодых профессионалов.

В Кыргызстане программа стартовала в 2017 году c 25 квот, а с прошлого года принимает 200 стипендиатов№.