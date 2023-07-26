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Пятеро жителей Аксыйского района оказали сопротивление пограничникам

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Со стороны Пограничной службы ГКНБ КР зафиксирован факт контрабандной переправки скота через неопределенный участок госграницы на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

Со стороны пограничного наряда была предпринята попытка задержать нарушителей госграницы, однако группа лиц, игнорируя законные требования пограничников, продолжили перегон скота через государственную границу.

В целях пресечения незаконных действий пограничным нарядом произведены предупредительные выстрелы в воздух, однако контрабандисты проявили агрессию и предприняли попытку нападения на представителей власти.

В тот же день по указанным фактам ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231 "Экономическая контрабанда", ч.2 ст.378 "Незаконное пересечение государственной границы", ч.2 ст.374 "Угроза или насилие в отношении представителя власти".

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ Джалал-Абада 5 лиц, имеющих причастность к вышеуказанным преступлениям. Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/431334
Теги:
граница, Джалал-Абадская область, нарушения, Погранслужба
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