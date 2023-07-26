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За три года работы игорных заведений в Украине выявлено 739 лудоманов

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В Украине азартные игры легализовали относительно недавно - в 2020 году. До этого гемблинг в стране был запрещен на протяжении 11 лет. Параллельно с легализацией отрасли был создан регулирующий институт - Комиссия с регулирования азартных игр и лотерей, которая утвердила принципы социально ответственной игры. Один из ключевых принципов - это недопуск к игре несовершеннолетних и лиц, страдающих от игорной зависимости. Для выявления лудоманов в Украине запущен Единый реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Ситуация с лудоманией в Украине

Если изучить данные Реестра, то можно утверждать, что количество лудоманов с момента легализации гемблинга в стране увеличилось. Но, но во многом причина заключается в том, что больше людей стали интересоваться азартными играми. Так, аналитики информационного портала www.gazeta.lviv.ua отмечают увеличение спроса на такой вид развлечений, как азартные игры. После легализации, а также из-за коронавирусных ограничений и полномасштабной войны, украинцы стали активно искать замену классическим развлечениям, поэтому все популярнее становятся онлайн-казино, виртуальные платформы для покера, как например, Pokerok.

Согласно данным платформы для работы с открытыми данными Опендатабот, а также информации от КРАИЛ, за период с 2021 по 2023 годы было зарегистрировано 739 лудоманов. Попасть в такой список можно сейчас тремя способами:

  1. самостоятельно подав заявление на самоограничение;
  2. по заявлению, поданному родственниками;
  3. по решению суда

"Так, только в течение января-марта этого года в реестр было включено 229 человек. Для сравнения, за весь 2022 год в реестр лудоманов внесли 315 человек. Это было самое большое пополнение перечня за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине. Данные за первые месяцы 2023 года свидетельствуют о том, что прошлогодние показатели могут быть превзойдены" - отмечают аналитики.

Также отмечается, что за период работы легального гемблинга только 68 человек были исключены из "черного списка". Во всех случаях причина исключения - завершение срока ограничений.

Стоит напомнить, что лудомания включена в международную статистическую классификацию болезней МКБ-10. для примера, в странах ЕС уровень зависимости достаточно высокий - 6,4%. Поэтому этому вопросу уделяется так много внимания, особенно в странах, где азартные игры легализированы. В Украине увидеть четкую картину по статистике сейчас трудно, поскольку нерешенной остается проблема нелегального рынка гемблинга.


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URL: https://www.vb.kg/431339
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