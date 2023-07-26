Микрофинансовую компанию оштрафовали за риск-ориентированный подход

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на микрофинансовую компанию 3 штрафа на общую сумму 165 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.