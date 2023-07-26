Погода
$ 87.22 - 87.88
€ 97.20 - 98.20

Микрофинансовую компанию оштрафовали за риск-ориентированный подход

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на микрофинансовую компанию 3 штрафа на общую сумму 165 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431344
Теги:
микрокредитные компании, штраф, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  