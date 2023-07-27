Закон о легализации активов: ГНС уничтожит все налоговые декларации

Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 года уничтожит все представленные физическими лицами налоговые декларации согласно Закону Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" (вступил в силу 9 июня).

Налоговой службе поручено в срок в 60 дней с момента введения в действие Закона произвести уничтожение всех представленных деклараций физическими лицами, кроме индивидуальных предпринимателей.

Ликвидации подлежат Единая налоговая декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), не имеющего облагаемых доходов (упрощенная) (FORM STI-103), замещающего и занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), а также налоговая декларация для физического лица (FORM STI-079).

Уничтожение всех вышеуказанных налоговых деклараций, представленных физическими лицами, гарантировано государством в соответствии с данным Законом.

Напомним, что Закон предусматривает легализацию активов (движимое и недвижимое имущество, денежные средства и т. д.), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года.

За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена, а также освобождаются от уголовной ответственности в виде предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Цель закона – привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов.

Также действие этого Закона увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику Кыргызской Республики, сократит долю теневой экономики, обеспечит гарантии сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим законом.

Срок добровольного декларирования активов – 12 последующих месяцев с момента вступления в силу Закона о легализации активов.