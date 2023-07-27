В бишкекском муниципалитете прошла коллегия. Что обсудили?

В зале заседаний муниципалитета под председательством мэра Эмилбека Абдыкадырова прошла коллегия об итогах социального-экономического развития города Бишкек за I полугодие и задачах на II полугодие 2023 года.

С докладом выступил первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков. Также дополнительно выступили главы четырех районов Максатбек Сазыкулов, Максатбек Саргазаков, Жыргалбек Шакиев, Жаныбек Орозалиев.

Докладчики рассказали о проделанной работе в сфере экономики и финансов, жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сфере. Кроме этого, поделились планами на II полугодие.

Во время коллегии выступающим задали вопросы и внесли предложения по определенным вопросам.

Так, главе Октябрьского района Жаныбеку Орозалиеву рекомендовано взять на контроль стихийную торговлю, обеспечить своевременный вывоз мусора, а акиму Свердловского района Максатбеку Саргазакову рассмотреть вопрос самовольно установленных навесов, входных групп.

Э.Абдыкадыров поручил районным администрациям, городским службам пресекать любое строительство на территории города без соответствующих документов.

Первому заместителю мэра поставлена задача на постоянной основе проводить работу по увеличению доходов, выявлению резервов местного бюджета, улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов.

Особо отметили необходимость увеличить плановые показатели по сбору неналоговых платежей в целях пополнения городского бюджета.

Также районным администрациям и Управлению по контролю за землепользованием поручено контролировать и выявлять самовольно функционирующие объекты и при необходимости направлять в Департамент по управлению муниципальным имуществом для заключения договора аренды на земельный участок.

Кроме того, градоначальник отметил особую важность внедрения реформ и напомнил о мерах за неисполнение поручений.

В целях улучшения пропускной способности перекрестков по городу Бишкек предложен проект по организации дополнительной полосы поворота направо с улицы Курманжан Датка на улицу Салиевой,с улицы Б.Алыкулова на проспект Дэн-Сяопина, с улицы Б.Баатыра на проспект А.Токомбаева.

Также предлагается расширение существующего моста по пр.Жибек-Жолу через реку Аламедин, расширение проезжей части с организацией кармана для остановочного комплекса общественного транпорта по ул.Ахунбаева от ул.Б.Баатыра до ул.Ж.Пудовкина.