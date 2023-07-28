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ГНС изъяла из незаконного оборота более 53 тонн ГСМ

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля в Чуйской и Ошской областях выявили факты незаконного хранения, перемещения и реализации нефтепродуктов.

Всего из незаконного оборота изъято 53 тыс. 260 литров ГСМ.

В частности, на территории автозаправочной станции в Узгенском районе Ошской области обнаружено автотранспортное средство, перевозившее дизельное топливо в объеме 36 тысяч 260 литров с самовольно снятой контрольной пломбой ГНС. Согласно системе "ЭТТН", данная продукция должна была быть доставлена со склада в городе Таш-Комур Жалал-Абадской области в Жумгальский район Нарынской области, а не находиться на территории Узгенского района Ошской области.

В Московском районе Чуйской области установлена АЗС без необходимых разрешительных документов на реализацию и хранение ГСМ, где было зафиксировано наличие 11 тысяч литров нефтепродуктов.

В этом же районе выявлена топливно-раздаточная колонна без разрешительных документов на реализацию и хранение ГСМ. На момент проверки в колонне имелось 6 тысяч литров ГСМ.

Материалы нарушений переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению незаконного хранения и реализации нефтепродуктов, чтобы обеспечить соблюдение норм налогового законодательства всеми субъектами предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/431386
Теги:
ГСМ, Кыргызстан
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