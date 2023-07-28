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В Оше задержан главный инженер ДЭП за некачественный ремонт дороги

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Кыргызской транспортной прокуратуры совместно с прокуратурой Ошской области выявлены нарушения при устройстве асфальтобетонного покрытия на 12-17 км автодороги государственного значения "Обходная города Ош" (от 660 км автодороги Бишкек-Ош ("Т-образный" перекресток) до автодороги Ош-Кара-Суу). Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"Проверкой установлено, что при выполнении указанных работ должностные лица дорожно-эксплуатационного предприятия №21 ГП "Кыргызавтожол", регионального отдела №5 Департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и ОсОО " В.С.Л." внесли в акты приемки и акты выполненных работ от 2021 и 2023 годов завышенные объемы уложенного асфальтобетона, а также работы по устройству асфальтобетонного покрытия по завышенным ценам. Кроме того, вследствие некачественного производства ремонта отдельные участки автодороги подверглись деформации.

В результате, государству причинен ущерб на общую сумму 2 млн. 683 тыс. 786 сомов.

По данному факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением), 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) и 346 (Служебный подлог) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия 27.07.2023 года прокуратурой Ошской области в качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия №21 М.М.

Следствие по уголовному делу продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/431388
Теги:
Ош, Кыргызстан, ремонт дорог, прокуратура
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