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В МВД обсудили деятельность передвижных приёмных милиции

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В ходе коллегии, состоявшейся 28 июля в Центральном аппарате МВД КР, по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Кыргызстана, за первое полугодие текущего года, широко обсуждалась деятельность передвижных приёмных милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

""О деятельности органов внутренних дел, направленной на защиту личности, прав и свобод, охрану правопорядка, обеспечение безопасности, защиту широкого спектра общественных интересов, необходимо информировать все население. Нужно чтобы общество дало оценку проводимой милицией работе", - подчеркнул министр внутренних дел Кыргызской Республики.

Основным направлением работы передвижных приемных милиции является тесное взаимодействие с населением, решение имеющихся социальных и иных проблем местных жителей на местах, повышение доверия граждан к органам внутренних дел.

"Я уверен, если передвижные приемные милиции будут добросовестно и качественно выполнять свои обязанности, а их работа получит положительную оценку кыргызстанцев, они постепенно станут именоваться "народными приемными".

Во время приема граждан необходимо решать конкретные проблемы, а также находить решение по вопросам, волнующим население. Каждый сотрудник милиции должен нести службу ответственно, защищать права и свободы, законные интересы граждан", - обратился к собравшимся глава МВД КР", - говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что за 6 месяцев было более 3200 выездов передвижных приемных милиции в населенные пункты регионов и свыше 6600 граждан обратились в ППМ по различным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/431403
Теги:
МВД, Кыргызстан
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