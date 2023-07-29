Погода
$ 87.45 - 87.96
€ 95.92 - 96.92

Садыр Жапаров в Оше открыл новое здание ГКНБ

227  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ош и Ошскую область открыл новое здание Главного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил значительную роль сотрудников органов национальной безопасности, в частности Управления ГКНБ по г. Ош и Ошской области, в истории страны. Президент, выделив важные события с советского периода по сегодняшний день, подробно остановился на их работе в сохранении стабильности в республике.

Вместе с тем Садыр Жапаров выделил, что сегодня сложная обстановка в мире усиливается, и ее последствия порождают новые вызовы для государств, в том числе в вопросах национальной безопасности. Президент отметил, что в связи с этим растут и требования к сотрудникам профильных органов, расширяя их повестку задачами по обеспечению политической и международной стабильности, борьбе с терроризмом и коррупцией, поддержанию территориальной целостности и усилению мероприятий в этом направлении. Всем этим вопросам, как подчеркнул Глава государства, руководством страны уделяется комплексное внимание.

Говоря о материально-технической базе органов национальной безопасности, Садыр Жапаров акцентировал, что старое здание Управления ГКНБ по г. Ош и Ошской области было построено в 1979 году и периодично в нем проводили плановый ремонт. Для создания современных условий работы для сотрудников Управления год назад начали строить три новых здания общей площадью 2836 квадратных метров. На сегодня строительство объектов завершено, и они передаются в пользование с наличием в них современного спортивного комплекса и нового следственного изолятора.

Глава государства выразил твердую веру, что обновленные условия придадут сотрудникам регионального управления новые силы и будут способствовать повышению результативности их работы.

В завершение Президент Садыр Жапаров пожелал сотрудникам органов национальной безопасности стойкости, крепкой воли, патриотизма и успехов в ответственной службе.

После выступления Глава государства осмотрел служебные помещения в новых объектах, ознакомился с обновленными условиями и осмотрел территорию Управления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431405
Теги:
ГКНБ, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  