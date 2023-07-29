Садыр Жапаров в Оше открыл новое здание ГКНБ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Ош и Ошскую область открыл новое здание Главного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил значительную роль сотрудников органов национальной безопасности, в частности Управления ГКНБ по г. Ош и Ошской области, в истории страны. Президент, выделив важные события с советского периода по сегодняшний день, подробно остановился на их работе в сохранении стабильности в республике.

Вместе с тем Садыр Жапаров выделил, что сегодня сложная обстановка в мире усиливается, и ее последствия порождают новые вызовы для государств, в том числе в вопросах национальной безопасности. Президент отметил, что в связи с этим растут и требования к сотрудникам профильных органов, расширяя их повестку задачами по обеспечению политической и международной стабильности, борьбе с терроризмом и коррупцией, поддержанию территориальной целостности и усилению мероприятий в этом направлении. Всем этим вопросам, как подчеркнул Глава государства, руководством страны уделяется комплексное внимание.

Говоря о материально-технической базе органов национальной безопасности, Садыр Жапаров акцентировал, что старое здание Управления ГКНБ по г. Ош и Ошской области было построено в 1979 году и периодично в нем проводили плановый ремонт. Для создания современных условий работы для сотрудников Управления год назад начали строить три новых здания общей площадью 2836 квадратных метров. На сегодня строительство объектов завершено, и они передаются в пользование с наличием в них современного спортивного комплекса и нового следственного изолятора.

Глава государства выразил твердую веру, что обновленные условия придадут сотрудникам регионального управления новые силы и будут способствовать повышению результативности их работы.

В завершение Президент Садыр Жапаров пожелал сотрудникам органов национальной безопасности стойкости, крепкой воли, патриотизма и успехов в ответственной службе.

После выступления Глава государства осмотрел служебные помещения в новых объектах, ознакомился с обновленными условиями и осмотрел территорию Управления.