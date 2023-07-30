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Кыргызстанец перевез автомобиль без таможенного оформления

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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой ЖДТ "Северная" в ходе проверочных мероприятий выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В марте 2023 года на станцию "Аламедин" МТО "Автомобильный" прибыло автотранспортное средство марки Toyota Rav 4 2017 года выпуска из Грузии. В этот же период был открыт документ временного хранения. В течение всего срока временного хранения (4 месяца) транспортное средство не прошло таможенное оформление.

При проверке территории склада временного хранения было установлено, что автомобиль отсутствует.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что гражданин К.Н.У. вывез автотранспортное средство, которое находилось под таможенным контролем и продал третьему лицу без оформления.

Общая сумма, причитающихся к уплате таможенных платежей, составила 221 480 сомов.

Факт зарегистрирован АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения".


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URL: https://www.vb.kg/431408
Теги:
Кыргызстан, таможня
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