Кыргызстанец перевез автомобиль без таможенного оформления

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой ЖДТ "Северная" в ходе проверочных мероприятий выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В марте 2023 года на станцию "Аламедин" МТО "Автомобильный" прибыло автотранспортное средство марки Toyota Rav 4 2017 года выпуска из Грузии. В этот же период был открыт документ временного хранения. В течение всего срока временного хранения (4 месяца) транспортное средство не прошло таможенное оформление.

При проверке территории склада временного хранения было установлено, что автомобиль отсутствует.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что гражданин К.Н.У. вывез автотранспортное средство, которое находилось под таможенным контролем и продал третьему лицу без оформления.

Общая сумма, причитающихся к уплате таможенных платежей, составила 221 480 сомов.

Факт зарегистрирован АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения".