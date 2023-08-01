Бишкекские спортсмены стали призерами на чемпионате США по дзюдо

С 27 по 30 июля 2023 года дзюдоисты СДЮШОР по спортивным единоборствам мэрии города Бишкек, спортсмены сборной команды КР приняли участие в Открытом чемпионате Америки по дзюдо (U.S. Open Judo Championships) среди молодежи 2003-2005 г.р., который прошел в городе Форт-Лодердейл (США). В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Кандидаты в мастера спорта, воспитанники СДЮШОР по СЕ Джумашев Дастан занял 2 место в весовой категории до 73 кг, а в весовой категории до 81 кг Талантов Даниел стал обладателем бронзовой медали.

Соревнования обслуживал судья международной категории "International referee" Абдурасулов Азамат – директор СДЮШОР по СЕ".