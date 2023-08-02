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В Кыргызстан прибыла очередная партия продовольственной помощи из России

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В Кыргызскую Республику прибыла очередная партия продовольствия, безвозмездно предоставленного Российской Федерацией Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН). Этот вклад обеспечит поддержку уязвимым семьям по всей стране через проекты, которые помогут восстановить общественную инфраструктуру, смягчить последствия изменения климата и предоставить горячее питание в школах. Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН.

"1 397 тонн продовольствия ( 1 215 тонн обогащенной муки и 182 тонны растительного масла) доставлено на склад ВПП ООН в Бишкеке и Оше. Продовольствие будет роздано примерно 5 200 семьям (26 000 человек) для повышения их продовольственной безопасности в качестве вохнаграждения за участие в проектах, поддерживаемых ВПП ООН по всей стране. Проекты включают восстановление ирригационных сетей и систем питьевого водоснабжения; посадка деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков; строительство сельских мостов и дренажных систем; тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и передовых методов ведения сельского хозяйства.

Целевые уязвимые семьи получат 300 кг обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла в обмен на участие в общественных проектах, направленных на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости населения к рискам бедствий и потрясениям, связанным с изменением климата. Участники тренингов по наращиванию потенциала получат 150 кг обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла. Эти проекты не только улучшат инфраструктуру в отдаленных общинах и укрепят их способность смягчать последствия стихийных бедствий в районах, уязвимых перед стихийными бедствиями и климатическими рисками, но также улучшат их перспективы трудоустройства и самозанятости.

Российская Федерация была крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике. В течение последних 10 лет Правительство России через ВПП ООН оказывало поддержку гражданам Кыргызской Республики на различных уровнях, от чрезвычайной помощи и восстановления до развития и социальной защиты. ВПП ООН и Российская Федерация продолжат совместные усилия по поддержке уязвимых слоев населения в Кыргызской Республике.

Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях и использующая продовольственную помощь, чтобы проложить путь к миру, стабильности и процветанию для людей, восстанавливающихся после конфликтов, бедствий и последствий изменения климата".


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URL: https://www.vb.kg/431461
Теги:
Россия, Кыргызстан, Помощь
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