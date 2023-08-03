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Избиение таксиста из Кыргызстана в Москве. Посольство КР направило ноту МИД

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В Москве таксиста из Кыргызстана избил клиент за то, что тот попросил не пить алкоголь в салоне машины. Как сообщили в МИДе Кыргызстана, по информации посольства, инцидент с нападением на таксиста произошел 18 июля 2023 года.

Однако пострадавший соотечественник в адрес посольства не обращался. С момента опубликования видеоролика в соцсетях посольством была начата работа по установлению личности и поиску пострадавшего гражданина КР.

В настоящее время посольством установлена связь с пострадавшим гражданином Ш.М., которому оказывается необходимая консульско-правовая помощь. По данному факту посольством принимаются все необходимые меры по защите прав и интересов пострадавшего соотечественника.

Также в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации направлена официальная нота посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Данный вопрос взят на контроль Министерства иностранных дел КР, а также посольства КР в РФ.

Ранее в СМИ сообщалось, что в полиции не приняли заявление кыргызстанца о нападении.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/431489
Теги:
избиение, Москва, Кыргызстан, такси
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