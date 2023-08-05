Французам предложили списать внешний долг КР в обмен на зеленые проекты

В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР во Франции Садык Шер-Нияза с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Брисом Рокфелем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего сотрудничества, в частности особое внимание уделено обсуждению перспектив дальнейшего развития политического, инвестиционного и культурного взаимодействия двух стран. Подтвержден обоюдный настрой на расширение политического диалога путем организации визитов на высоком и высшем уровнях, а также проведения совместных мероприятий, способствующих активизации торгово-экономического сотрудничества.

Посол Садык Шер-Нияз информировал французскую сторону о внутриполитических преобразованиях в Кыргызстане, а также акцентировал внимание на необходимости активизации торговли и экономики путем учреждения совместной кыргызско-французской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заключения соглашений в сфере избежания двойного налогообложения и защиты инвестиций, а также качественной организации предстоящего первого кыргызско-французского бизнес-форума и участия кыргызских туроператоров в международной туристической выставке "IFTM Top Resa 2023" в текущем году в Париже.

Положительно оценено участие французской компании "EDF", "Airbus" и "Sanofi" в реализации экономических проектов в Кыргызстане и предложено усилить работу в этом направлении с учетом созданных в стране благоприятных условий для французских предпринимателей и инвесторов.

Большое внимание уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили начало работы Института франко-германской культуры в Бишкеке.

Принимая во внимание усилия Франции по улучшению климата и экологии мира, послом было предложено рассмотреть вопрос списания внешнего долга в обмен на проекты по сохранению экологии и зеленой экономики.

По итогам встречи, стороны подтвердили готовность прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Францией".