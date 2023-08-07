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Счетная палата выявила финнарушения в местном бюджете Тонского района

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Счетной палатой КР выявлены финансовые нарушения в размере 18181,5 тыс. сомов в местном бюджете Тонского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соответствии с планом аудиторской деятельности на 2023 год территориальным подразделением Счетной палаты по Ысык-Кульской и Нарынской областям проведен аудит составления и исполнения местного бюджета Тонского района Иссык-Кульской области за период 2021-2022 года.

Произведенными аудитами выявлено всего финансовых нарушений на – 18 млн 181,5 тыс. сомов, из подлежащих возмещению – 8352,8 тыс. сомов восстановлено всего – 3384,3 тыс. сомов из них:

непринятие мер по обеспечению поступлений и возврата средств в бюджеты бюджетной системы Кыргызской Республики – 1471,5 тыс. сомов;

не перечисление средств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Кыргызской Республики – 300,8 тыс. сомов;

нарушения порядка предоставления средств из бюджета – 25,3 тыс. сомов;

нецелевое использование средств бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики – 3594,3 тыс. сомов;

нарушения при использовании бюджетных средств на капитальные вложения и выполнении строительных работ – 651,9 тыс. сомов;

принятие и подтверждение обязательств, и расходование сверх утвержденных показателей (сверхнормативные и неподтвержденные расходы) – 1100,6 тыс. сомов;

недоплаты и несвоевременные выплаты заработной платы, командировочных расходов, пособий, компенсаций и других выплат – 568,6 тыс. сомов;

необеспечение сохранности имущества – 3058,9 тыс. сомов;

нарушения при использовании имущества – 2456,3 тыс. сомов;

прочие нарушения при использовании имущества – 4,1 тыс. сомов;

нарушения нормативных правовых актов о бухгалтерском учете – 2490,7 тыс. сомов;

нарушения Закона о государственных закупках – 2091,6 тыс. сомов.

процедурные нарушения норм отраслевых нормативных правовых актов – 366,9 тыс. сомов.

Выявлено 3 процедурных нарушения в сфере государственных закупок и 18 прочих процедурных нарушений.

Наиболее крупные суммы финансовых нарушений выявлены в следующих айыл окмоту:

айыл окмоту Ак-Терек – 1120,2 тыс. сомов;

айыл окмоту им. Б. Мамбетова – 1033,3 тыс. сомов

айыл окмоту Кажы-Сай – 1737,9 тыс. сомов;

айыл окмоту Кун-Чыгыш - 3386,6 тыс. сомов;

айыл окмоту Кок-Мойнок – 1981,7 тыс. сомов;

айыл окмоту Тон - 1705,7 тыс. сомов;

айыл окмоту Торт -Куль – 2819,7 тыс. сомов;

айыл окмоту Улахол – 2425,0 тыс. сомов.

Результаты аудита составления и исполнения местного бюджета Тонского района рассмотрены на заседании коллегии территориального подразделения с участием руководства Тонской райгосадминистрации, глав айыл окмоту, руководителей учреждений, предприятий и финансовых работников.

По результатам аудита в Аппарат Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, председателям айылных Кенешей направлены отчеты, в проаудированные айыл окмоту, учреждения и предприятия направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.

Для дачи правовой оценки переданы:

- ГКНБ по Иссык-Кульской области по вопросу неисполнения предписания территориального подразделения айыл окмоту Кажы-Сай по результатам предыдущего аудита за период 2019-2020 г. и материалы аудита в МП "Машино-тракторная станция Кок-Мойнок" за период 2021-2022 г.;

- прокуратуру Иссык-Кульской области материалы аудита по отдельным вопросам в айыл окмоту Кок-Мойнок за период 2021-2022 г.,

- ОВД Тонского района по вопросу не восстановления виновным лицом сгоревшей в пожаре автомашины ХОВО балансовой стоимостью 1920,0 тыс. сомов айыл окмоту Улахол.


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URL: https://www.vb.kg/431542
Теги:
бюджет, Иссык-Кульская область, Тонский район, Кыргызстан, Счетная палата
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