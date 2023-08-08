В Кыргызстане запустили инженерный проект по противооползневой защите

В Кыргызстане дан запуск инженерного проекта по противооползневой защите, в частности, в зонах потенциального риска схода лавин обеспечиваются работы по прогнозированию и принудительному спуску оползней в безопасное время. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области начались работы по принудительному спуску оползня. Этот метод является единственным эффективным способом предотвращения стихийных бедствий и спасения человеческих жизней и материальных ценностей, и он в целом, по Центральной Азии, в Кыргызстане реализуется впервые. 1 августа председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев, директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Дженг Ву в рамках рабочей поездки в Ошскую область приняли участие в запуске инженерного проекта по противооползневой защите в Узгенском районе. Департаментом мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС совместно с научно-исследовательскими учреждениями в республике выявлено 4554 оползня оползневых участков. Из них 1 186 представляют опасность населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения. Отметим, оползни происходят в основном на юге страны, точнее, 93 процента от общего числа оползней выявлено в Ошской и Джалал-Абадской областях республики. Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров, открывая мероприятие отметил, что задача государства – обеспечить безопасность людей, особенно тех, кто проживает в потенциально опасных климатических условиях. Все мы прекрасно, знаем, что изменение климата в мире влияет и на нашу страну. В результате таяния ледников в горной местности повышается влажность и наши горы теряют свою устойчивость и смещаются. С момента обретения независимости в Кыргызской Республикой зафиксировано 591 оползней. 18 из них пришлись на населенные пункты, в результате чего погибли 236 граждан, разрушено 277 жилых домов и 7 социальных зданий. И сейчас самое главное его снести - это важно для безопасной жизни наших людей и экономики нашей страны - подчеркнул Акылбек Жапаров. Общий бюджет проекта, направленного на ликвидацию зон с риском оползней, составляет 39 миллионов долларов США. 60% из них профинансировано на безвозмездной основе, 30% - за счет кредита Азиатского банка развития, а остальные 10% - из бюджета страны. Проект включает в себя в общей сложности 46 оползневых участков. То есть, на сегодня в стране зафиксировано 46 участков, которые считаются потенциальными для схода оползней. При этом, из них - 24 участка в Ошской области: Алайский - 5, Кара-Кульджинский - 5, Кара-Суйский - 3, Ноокатский - 1, Узгенский -10. В Джалал-Абадской области 22 объекта: Аксыйский – 6, Базар-Коргонский – 5, Ноокенский – 1, Сузакский – 10. В результате будут защищены жизнь и здоровье 4700 местных жителей, будут построены около 1000 жилых домов, 11 школ, 2 медицинских центра, 18 торговых центров, также построят новый водопровод протяженностью 5 км, 3 производственных объекта и 629 га сельскохозяйственных угодий, 28 км дорог, 27 км линий электропередач и 9 км оросительных каналов. На участке Аюу-Сай применяется инженерный метод ликвидации оползня. Обследованные участки рекультивированы путем посадки многолетних растений. Азиатский банк развития одобрил инициативу Министерства образования и культуры по предотвращению ожидаемой в 2024-2025 годах циклической активизации оползней и рациональному использованию средств. В результате 3-летний срок строительных работ на участке Аю-Сай сокращен в 3 раза, то есть, они будут завершены за 5 месяцев 2023 года, а сметная стоимость будет снижена до 71 млн сомов.