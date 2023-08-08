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Нацстатком: В Кыргызстане за полгода зарегистрировано около 3 тысяч ДТП

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По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, в январе-июне 2023 года на территории республики зарегистрировано около 3 тысяч дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с январем-июнем прошлого года число таких происшествий уменьшилось на 1,3 процента. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По ее данным, наибольшая их доля пришлась на г. Бишкек (45 процентов), Чуйскую область (19 процентов) и Ошскую область (10 процентов).

В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4,4 тыс. человек, что по сравнению с январем-июнем 2022 года на 5 процентов меньше, погибло - 269 человек, или на 8,5 процента больше.

Зарегистрировано 820 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, что по сравнению с январем-июнем прошлого года на 2,2 процента больше. В результате, 38 детей погибло и 981 ребенок ранен.

С участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, совершено 153 дорожно-транспортных происшествия, что по сравнению с январем-июнем прошлого года на 17 процентов меньше.


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URL: https://www.vb.kg/431564
Теги:
ДТП, Кыргызстан, Нацстатком
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