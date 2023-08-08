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В Джалал-Абадской области изъята крупная партия "гашиша" на 633 млн сомов

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Оперативниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР (СБНОН МВД КР) пресечена деятельность наркогруппировки, занимающейся поставкой и распространением наркотиков афганского происхождения на территории Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе длительной отработки информации о распространении наркотиков на территории Джалал-Абадской области, установлено, что некие лица продолжительное время занимаются сбытом наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР (Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта).

23 июля 2023 года, примерно в 20:40 часов, близ Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, при попытке сбыта наркотиков задержаны три члена наркогруппировки: А. уулу Э. 1991 г.р., Т.К.А. 1981 г.р., Н. И.Ж. 1981 г.р.. Мужчины приехали на место встречи на двух автомашинах – "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106", в ходе обыска обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством "гашиш" (чарс) афганского происхождения. Вес с упаковкой составил 1 кг 29 гр.

Вышеуказанные лица задержаны в порядке ст. 96 УПК КР и водворены в ИВС ОВД Ак-Сыйского района.

В случае попадания изъятых наркотических средств на нелегальный рынок, задержанные намеревались получить выгоду 633 млн 864 тыс. сомов.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/431567
Теги:
Джалал-Абадская область, наркотики, Кыргызстан, МВД
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