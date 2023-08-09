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Как ремесленники Кыргызстана могут поднять на новый уровень экономику?

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня у нас в гостях талантливый ювелир из Оша и председатель Гильдии Ремесленников Шелкового пути Нодир Момунбайев, который рассказал нашему изданию vb.kg как благодаря ремесленникам можно поднять экономику и выйти на новый уровень.

"В Кыргызстане много талантливых ремесленников и было хорошо, если бы они могли собираться на одной площадке. Нужно создать город ремесленников во всех регионах Кыргызстана, а также в новом строящемся городе Асман. Гильдия ремесленников была создана 2021 году. В том же году Ош был признан главным туристическим Провайдером Великого Шелкового пути. У мастеров должна быть возможность работать в одной сети и экспортировать свои изделия за границу. Если объединить всех ремесленников, то мы сможем выйти на новый уровень и поднять экономику Кыргызстана. Для этого требуется поддержка государства. 30-31 августа в Оше пройдет крупное мероприятие, куда прибудет большое количество туристов из разных стран мира, где мы можем продемонстрировать свои возможности, - говорит Момунбайев.


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URL: https://www.vb.kg/431569
Теги:
Ош, ювелирная отрасль, Кыргызстан, экономика
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