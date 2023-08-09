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В тестовом режиме запущено приложение "Фонд ОМС:Государственные гарантии"

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Фонд ОМС в "закрытом" тестовом режиме запустил мобильное приложение "Фонд ОМС: Государственные гарантии". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приложение разработано для быстрого и простого доступа к информации о медицинских услугах, предоставляемых населению в рамках Программы государственных гарантий организациями здравоохранения республики.

Главная цель мобильного приложения – это обеспечить актуальными и подробными сведениями о доступных медицинских услугах, предоставляемых населению организациями здравоохранения. Благодаря этому приложению, граждане получат информацию о гарантированных медицинских услугах с удобством и легкостью.

"При разработке мобильного приложения было особое внимание уделено организации информации с учетом различных категорий граждан и их потребностей согласно Программе государственных гарантий. Например, для родителей предоставлена информация о медицинских услугах для детей от рождения до 6 лет и для детей до 16 лет. Также информация разделена для пенсионеров, беременных женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), иностранных граждан и других групп. Приложение также будет расширен и дополнен разделами для медицинских работников. На данный момент приложение находится в закрытом тестовом режиме. В ближайшее время мы планируем запустить для широкой аудитории и надеемся, что приложение будет полезным инструментом для всех граждан, нуждающихся в медицинской помощи", - подчеркнул Азамат Муканов, руководитель Фонда ОМС.


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URL: https://www.vb.kg/431573
Теги:
ФОМС, информационные технологии, Кыргызстан
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