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ГНС за 7 месяцев собрала 135,7 млрд сомов налогов и страховых взносов

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-июль 2023 года собрала 135 млрд 728,6 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Установленный план перевыполнен на 1,2 млрд сомов.

Собранная сумма на 21,9 млрд сомов больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В структуре собранных средств 99 млрд 167,8 млн сомов приходится на налоги и платежи, а 36 млрд 560,8 млн сомов – на страховые взносы.

Отметим, что внедрение контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов-фактур и других инновационных подходов сыграло значительную роль в перевыполнении плановых показателей.

Помимо этого, достижение этих результатов также стало возможным благодаря улучшению и усилению налогового администрирования, а также совершенствованию налоговых процедур. Систематический анализ и мониторинг различных отраслей экономики способствовали повышению эффективности сбора налогов.


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URL: https://www.vb.kg/431609
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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