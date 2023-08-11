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Уроженцы Кыргызстана по разные стороны правды

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- Анвар Ажиев
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В Кыргызстане на днях вышло интервью с неким Алмазбеком Кудабек уулу. Сей уроженец Иссык-Кульской области уже примерно год является медийным проектом украино-британского ЦИПСО – командиром батальона "Туран". Уже само название этого "подраздiла" дает отсылку к временам Великой Отечественной Войны (ВОВ) и геополитического проекта Турции, пишет издание Asia-today.news.

Для тех, кто не помнит, фашисты вербовали для службы в составе "мусульманской" дивизии представителей народов СССР, исповедующих ислам. А сегодня – в него также набираются в своем большинстве тюркоязычные. Не исключается, что именно в этом батальоне на стороне Киева служат бойцы спецназа Турции.

Неизвестно, за какие заслуги ВСУ и их британские кураторы выбрали командиром этого подразделения именно его. Не исключено, что в процессе связи с бывшим уроженцем КР был задействован новый посол Туманного Альбиона в КР Ник Боулер. В Бишкек Боулер прибыл в июне. С 2020 года он являлся главой программного отдела посольства Великобритании на Украине. В Кыргызстане Боулер сменил Чарльза Гаррета, по слухам, близкого друга и коллегу нынешнего главы британской разведки MI Роджера Мура… В общем, подоплека данного интервью становится понятной.

В общем, если кратко резюмировать сказанное А. Кудабеком уулу, то получается, что сегодня ЦИПСО, явно при активной поддержке турков, готовит серию акций на территории России и в странах Закавказья и Средней Азии. Цель – разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. И открытие "второго фронта" уже на юго-западном и южных направлениях России с одновременной дестабилизацией центра Евразийского континента. Что позволит перерезать коммуникации и разрушать геополитические проекты Москвы. Заодно и Китая. А также вновь прижать к ногтю Иран со странами Арабского залива.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что А.Кудабек уулу использует обращение "братья" не только по отношению к украинцам. Но и … "Азова", где собраны, наверное, самые отморозки – фашисты не только Незалiжной, но всего Запада. При этом, явно идеологическая подготовка сводится лишь к тому, что, таким как Алмазбек необходимо вербовать пушечное мясо среди среднеазиатских и кавказских народов. А то, что их побратимы – азовцы являются адептами идеологии превосходства "ариев" над представителями других рас и национальностей – это никого не смущает. Их всех объединяет ненависть к России и точка. Ну или "туранцы" лишь необходимы лондоно-киевскому режиму лишь для пополнения постоянно редеющих частей ВСУ. Также его устами англосаксы объявляют РФ полномасштабную войну на уничтожение России как единого государства и дальнейшее дробление на небольшие образования.

"Прибывает много добровольцев из тюркоязычных стран, которые не понаслышке знают о притеснениях мусульман и тюрков в РФ. Много пишут оттуда, хотят присоединиться, спрашивают, как и чем помочь. Желающих достаточно, мы проводим тщательную проверку каждого и по сей день, чтобы исключить вероятность внедрения в батальон вражеских агентов. А такие случаи были. В тот же момент, когда мы об этом узнавали, они передавались сотрудникам СБУ. Дальнейшую их судьбу не знаю. Сейчас мы активно ведем поиск сторонников в самой РФ, чтобы пошатнуть режим изнутри. По нашим данным, там сейчас проживает до 6 миллионов тюркоязычных граждан. Приоритет в первую очередь отдается идейной молодежи, имеющей боевой или хотя бы армейский опыт", - говорит он.

А эти слова уже заставляют задуматься. Даже если из указанного числа на идеи Киева-Лондона-Анкары поведется один процент – это тоже весьма внушительная цифра. Хотя возможно, масштабы раздуваются сознательно, чтобы отвлекать силы Москвы на контроль всей этой массы людей.

При этом командир батальона "Туран" каким-то образом, по его словам, умудрился вывезти свою семью из Кыргызстана, где она попала под внимание местных чекистов. Последние в отношении Алмазбека возбудили уголовное дело за наемничество.

Кстати, в Кыргызстане был показательно осужден гражданин Кыргызстана Аскар Кубанычбек. Мол, раз уж официально объявлено о нейтралитете республики по причинам проведения Россией СВО, но и нечего. И эти два случая сильно контрастируют между собой. Один не стесняется заявлять о приверженности идеям русофобии, желании уничтожить Россию и на свободе. Другого – за то, что воевал против фашизма, сажают в тюрьму.

Стоит также добавить, что пример упомянутого Алмазбека разительно отличается от Аскара. Два трудовых мигранта в России - выбрали два разных пути и оказались по разные стороны баррикады. Один не сходит со страниц прозападной прессы и его не объявляют в розыск, как и нет уголовного дела против него. Хотя в Кыргызстане последние полтора десятка лет практикуется заочное возбуждение уголовных дел и вынесение приговоров. Второго - показательно арестовали и судили в назидание другим. То что, сей доморощенный "турановец" ничем не поплатился за свое наемничество, можно объяснить лишь тем, что при декларируемой многовекторности КР, в Бишкеке отдельные политики, все-же тяготеют к Западу. И исподтишка потакают подобного рода идеологическим "западенцам" местного разлива.


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URL: https://www.vb.kg/431643
Теги:
Россия, Украина, Кыргызстан, военная операция в Украине
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