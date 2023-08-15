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Таланбек Иманов рассказал о ходе реализации проекта "DCASA – КР"

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Министр цифрового развития КР Таланбек Иманов на своей странице в соцсети поделился информацией о ходе реализации Компонента 1 "Региональная инфраструктура цифровой связанности" проекта "Digital CASA – Кыргызская Республика".

"Как вы знаете, Министерство цифрового развития выступает в качестве исполнительного органа данного проекта.

Поэтапное строительство и исполнение проекта проходит по установленному плану. На данный момент завершены строительно – монтажные работы на 60 из 212 населенных пунктов, проложено более 800 км волоконно – оптического кабеля, подключено 374 из 1424 государственных социальных объектов, а также на данный момент начаты работы по подготовке строительно – монтажных работ и ситуационных схем для следующих населенных пунктов.

Проект "Digital CASA – КР" реализуется Министерством цифрового развития КР при финансовой поддержкее Всемирного Банка", - написал глава Минцифры.


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URL: https://www.vb.kg/431683
Теги:
Кыргызстан
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