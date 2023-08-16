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Президент Садыр Жапаров принял премьер-министра Узбекистана

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Президент Садыр Жапаров 15 августа, принял премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова, прибывшего в Кыргызстан для участия в 10-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства отметил, что в кыргызско-узбекских отношениях произошли беспрецедентные позитивные изменения практически по всем направлениям двустороннего сотрудничества, подчеркнув исключительную и важную роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в этих совместных достижениях.

Садыр Жапаров, с удовлетворением констатировав наблюдающийся за последние годы поступательный рост во взаимной торговле между двумя странами, выразил уверенность в том, что обсужденные сегодня вопросы и достигнутые договоренности будут в полной мере реализованы на уровне правительств двух стран.

В свою очередь премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов передал теплые слова приветствия от президента Шавката Мирзиёева, отметив, что Садыр Жапаров один из первых, кто поздравил Главу государства с успешной победой на президентских выборах. Это еще одно свидетельство высокого уровня отношений между двумя странами и твердой поддержки братского Кыргызстана.

Вместе с тем Премьер-министр Узбекистана акцентировал внимание на исторических решениях, принятых во время государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В частности, завершении процесса делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе беседы Абдулла Арипов особо подчеркнул, что в Узбекистане искренне радуются успехам братского Кыргызстана, устойчивому развитию экономики страны, отметив, что начало строительства современного экогорода Асман является ярким символом успешного развития государства.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам реализации совместных планов и проектов, направленных во благо двух народов и укрепление братских связей.


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URL: https://www.vb.kg/431698
Теги:
президент, Узбекистан, Кыргызстан, премьер-министр, Садыр Жапаров
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