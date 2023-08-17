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Российские инсулины отправлены в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

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В Кыргызстан доставили 4320 шприц-ручек с картриджами инсулина короткого, ультракороткого и длительного действия на общую сумму более 1,5 млн сомов. Препараты были отправлены производителем инсулинов ГЕРОФАРМ в качестве гуманитарной помощи. В ближайшее время они будут распределены по регионам страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Весной 2023 года в СМИ Кыргызстана появилась информация о дефиците инсулинов. Многие пациенты не могли получить современные аналоговые инсулины, которые по законодательству положены детям до 18 лет и молодым людям с 18 до 29 лет с сахарным диабетом 1 типа. Родители детей были вынуждены обратиться с письмом к главе государства с просьбой помочь в решении вопроса.

Как крупнейший производитель инсулинов, локализованный по принципу полного цикла на территории СНГ (все стадии производства от молекулы до готовой лекарственной формы осуществляются на собственных производственных мощностях в России), ГЕРОФАРМ не остался в стороне от проблем пациентов. Александр Нестеренко, руководитель отдела экспорта ГЕРОФАРМ: "Мы понимаем, как важно расширять доступ к современным препаратам не только для детей, но и более старших возрастных групп, чтобы лечение не прекращалось, сохранялись качество и продолжительность жизни пациентов. Доставив в Кыргызстан инсулины, мы помогаем поддерживать терапию без необходимости искать препарат в других странах и привозить его на свой страх и риск, иногда не соблюдая температурного режима хранения. Лекарственная безопасность пациентов с хроническими заболеваниями – одна из первостепенных задач любого из государств, и мы будем готовы помочь в ее решении своими технологиями, разработками и препаратами".

Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане с каждым годом растет. На начало 2022 года в стране было зарегистрировано почти 73 000 пациентов с сахарным диабетом. По данным Диабетического атласа IDF эта цифра существенно выше – около 256 000 человек.

Главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, главный врач эндокринологического центра Наталья Добрынина: "Мы получили от российской компании ГЕРОФАРМ гуманитарную помощь в виде современных препаратов инсулина, соответствующих мировым стандартам, для пациентов с сахарным диабетом 1 типа. В ближайшее время они будут распределены и доступны в разных регионах. Это позволит оперативно обеспечить пациентов с инсулинозависимым типом диабета, которые жизненно нуждаются в инъекциях".

Ранее, в марте и июне 2023 года, производственные площадки ГЕРОФАРМ посетили заместитель директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Кыргызской Республики Мавлян Абдиев, председатель ФОМС Азамат Муканов и заместитель директора ГК "Кыргызфармация" Айбек Жуматаев. Они ознакомились с этапами производства инсулинов и смогли лично проинспектировать его соответствие мировым стандартам".


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URL: https://www.vb.kg/431710
Теги:
Россия, Кыргызстан, Помощь
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