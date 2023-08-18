МВД:Начато расследование по факту задержания сотрудников милиции

Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование по факту задержания отдельных сотрудников подразделений служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам которого будут приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с дисциплинарным уставом правоохранительных органов КР в отношении руководителей, допустивших бесконтрольность над подчинёнными сотрудниками.

По итогам расследования будет дана дополнительная информация