Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

МВД:Начато расследование по факту задержания сотрудников милиции

290  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование по факту задержания отдельных сотрудников подразделений служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам которого будут приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с дисциплинарным уставом правоохранительных органов КР в отношении руководителей, допустивших бесконтрольность над подчинёнными сотрудниками.

По итогам расследования будет дана дополнительная информация


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431739
Теги:
задержание, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  