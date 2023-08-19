В Жумгальском районе состоялось открытие нового здания госархива

В Жумгальском районе Нарынской области состоялось открытие нового здания районного государственного архива. Об этом сообщает пресс-служба Архивной службы.

Как рассказал начальник Нарынского регионального управления Архивной службы в Нарынской области Ниязбек Шаякматов, прежнее здание было построено в 1950-х годах из соломенного кирпича без фундамента. И с момента постройки капитальный ремонт не проводился.

"Проектно-сметный проект на строительство нового здания Жумгальского районного государственного архива был подготовлен еще в 2018 году, но из-за глобальной пандемии финансирование было заморожено и строительные работы закончились только в этом году", - отметил он.

В настоящее время в Жумгальском районном госархиве насчитывается 130 фондов и 19 064 единицы хранения. Кроме того, 9 699 единиц хранения 63 фондов, образовавшихся в учреждениях Жумгальского района за 1932-2005 годы хранились в Нарынском региональном управлении в г.Нарын, по причине нехватки мест в старом здании. В целях служения жителям района осуществляется передача этих документов в Жумгальский районный госархив. После принятия документов в казну районного архива численность документов в общей сложности составит 197 фондов и 28 763 единицы хранения.