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В Жумгальском районе состоялось открытие нового здания госархива

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- Назгуль Абдыразакова
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В Жумгальском районе Нарынской области состоялось открытие нового здания районного государственного архива. Об этом сообщает пресс-служба Архивной службы.

Как рассказал начальник Нарынского регионального управления Архивной службы в Нарынской области Ниязбек Шаякматов, прежнее здание было построено в 1950-х годах из соломенного кирпича без фундамента. И с момента постройки капитальный ремонт не проводился.

"Проектно-сметный проект на строительство нового здания Жумгальского районного государственного архива был подготовлен еще в 2018 году, но из-за глобальной пандемии финансирование было заморожено и строительные работы закончились только в этом году", - отметил он.

В настоящее время в Жумгальском районном госархиве насчитывается 130 фондов и 19 064 единицы хранения. Кроме того, 9 699 единиц хранения 63 фондов, образовавшихся в учреждениях Жумгальского района за 1932-2005 годы хранились в Нарынском региональном управлении в г.Нарын, по причине нехватки мест в старом здании. В целях служения жителям района осуществляется передача этих документов в Жумгальский районный госархив. После принятия документов в казну районного архива численность документов в общей сложности составит 197 фондов и 28 763 единицы хранения.


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URL: https://www.vb.kg/431748
Теги:
Нарынская область, архив, Открытие
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