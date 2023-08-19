Обиженные СМИ ненавидят страну, в которой живут

Ненавидят сограждан, которые избирали президента как символ государства. И это гораздо серьезнее, чем если бы их неприязнь была обращена к одному конкретному человеку.

К Садыру Жапарову либеральные журналисты цепляются давно, с первого дня его президентства. Поводы для критики выбирают самые смехотворные: у главы государства планшет не той марки, не тот спортивный костюм и не та обувь. Жапаров не так сел, не так встал, не с той интонацией сказал… То есть в смысл его слов и суть поступков "независимые" СМИ особо не погружаются. Главное – выставить президента в максимально неприглядном свете…

При этом представители таких СМИ почему-то не задумываются, в каком свете предстают и как некрасиво выглядят они сами.

В интервью информагентству "Кабар" Садыр Жапаров поделился своими соображениями насчет бесконечной критики со стороны журналистов. Жапаров считает (и не безосновательно), что раньше эти критиканы регулярно получали деньги от "Кумтора", "Мегакома" и аэропорта "Манас". "Я с приходом к власти пресек это. Почему государственные предприятия должны обеспечивать частные сайты? Вот с того дня меня ненавидят и не хотят замечать то хорошее, что делается".

Ни для кого не секрет, что сейчас большая часть молодежи идет в журналистику не по каким-то идейным соображениям, а чтобы вкусно есть, за чужой счет путешествовать и иметь прочие ништяки. Если кто-то совершенно обоснованно закрывает им кормушку – на этого закрывшего сразу обрушивается шквал ненависти. Этого закрывшего (в данном случае президента) сразу стараются побольнее уколоть, его сразу обвиняют во всех смертных грехах и переносят на него свои собственные прегрешения.

Ложь. Даже самые ленивые либералы через свои рупоры-СМИ систематически обзывают Садыра Жапарова лжецом. То и дело уличают его якобы во лжи – а когда оказывается, что, мягко говоря, ошиблись, молча уходят в сторону и затаиваются. Сами-то во вранье не признаются и не каются. Так было с лживым видеосюжетом "Азаттыка" касательно кыргызско-таджикского конфликта; так было и с новогодним обращением президента, всячески высмеянном "независимыми" журналистами (напомним: президенту вменили то, что выступает он на "поддельном" фоне, якобы находясь в Баткене – а на самом деле якобы в сложное для страны время трусливо отсиживается в столице).

По идее, у Жапарова достаточно сил и полномочий, чтобы заткнуть "независимым" рты и жестко поставить их на место. Он этого не сделал. Несмотря на еще одно приписываемое ему качество – авторитарность и желание по максимуму ущемить свободу слова. Будь президент действительно таким тираном, деспотом и диктатором, каким его пытаются изобразить, ни одного из этих подкусывающих его на ровном месте СМИ давно бы уже не существовало!

Продажность. На это тоже регулярно намекают. Глава государства, дескать, пускает с молотка страну, набивая собственные карманы и не переживая, что кому-то отходят исконно кыргызские территории и объекты. Интересно, на себя в зеркало эти журналисты давно в последний раз смотрели? "Ежегодно самые передовые сайты получали 20 миллионов сомов, а попроще – по два-три миллиона сомов", - напомнил Жапаров времена, когда "независимые" СМИ кормились с рук крупнейших государственных компаний. Как только государство перекрыло им денежные потоки – государство превратилось во врага, а дружат "независимые" теперь с теми, кто их щедро подкармливает.

Одно из таких "независимых" СМИ находится на содержании у Омурбека Бабанова с его банками (не говоря уже о щедрой подпитке со стороны Запада). Да какое "независимое" информагентство ни возьми. Так что большой вопрос, кто на самом деле готов и вашим, и нашим плясать и петь за деньги, не особо заморачиваясь по поводу реального положения дел в Кыргызстане.

Ничегонеделание. И в этом президента тоже обвиняют. Он, мол, не первый день руководит страной, а воз и ныне там. То есть ничего по-настоящему полезного для Кыргызстана Садыр Жапаров не сделал. Только, мол, разговоры разговаривает… Ну здесь даже комментировать нечего. Просто либерально направленные СМИ, по непонятным причинам называющие себя "независимыми", так поглощены зарабатыванием легких денег и облаиванию из подворотни президента и его приближенных, что в принципе не замечают положительных сдвигов, произошедших и происходящих в родной стране на разных уровнях.

Не лично Жапарова они ненавидят и не лично Бабанова (например) обожают. И не лично Соросу поклоняются. Их нелюбовь через президента распространяется на государство, которым он руководит. А их любовь – это дело такое… Кто платит – тот и в чести. Сегодня один, завтра другой. И никакого принципиального патриотизма.