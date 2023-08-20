Умер народный артист России Игорь Ясулович

Народный артист России, актёр Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года в субботу, сообщает СМИ.

С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича, – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства – ГИТИС.

СМИ пишут, что 12 июля актера госпитализировали из-за проблем с почками.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он снимался в кино с 1961-го, сыграв за свою карьеру несколько сотен ролей. Наибольшую популярность актер получил, сыграв в таких культовых картинах, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Самая обаятельная и привлекательная", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гостья из будущего".

Также Ясулович обладал уникальным тембром голоса, благодаря которому он всегда был востребован для озвучивания фильмов и мультфильмов. Кроме того, он получил признание в виде Государственной премии России в 2000 году и звания народного артиста РФ в 2001 году.

Он также передавал свой опыт молодым поколениям, преподавая актерское искусство в ВГИКе и ГИТИСе.