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На общественное обсуждение вынесен проект Закона КР "О биобезопаcности"

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- Светлана Лаптева
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На общественное обсуждение вынесен проект Закона КР "О биобезопаcности". Законопроект инициирован депутатом, членом комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК КР Динарой Ашимовой (парламентская фракция "Ыйман Нуру").

В справке-обосновании отмечается, что документ разработан в целях реализации международных обязательств Кыргызстана по обеспечению биологической безопасности. Он устанавливает правовые нормы в области обеспечения биобезопасности в республике, а также закрепляет гарантии государства по надлежащему уровню защиты населения и окружающей среды от возможных неблагоприятных последствий воздействия биологических агентов и использования продуктов биотехнологий.

"Учитывая возрастающие риски и угрозы биологической безопасности, а также их трансграничность, необходимо правовое регулирование системы обеспечения биологической безопасности страны, в соответствии с рекомендациями по гармонизации и унификации законодательства государств-участников СНГ в сфере обеспечения биологической безопасности", - говорится в справке-обосновании.

Отмечается, что Кыргызстан присоединился к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также ратифицировал Конвенцию о биологическом разнообразии и Картахенский протокол по биобезопасности, который является дополнительным соглашением к Конвенции и обязательным международным документом, регулирующим вопросы обеспечения биобезопасности.

"В соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности, Кыргызская Республика взяла на себя обязательства по созданию на национальном уровне эффективной нормативно-правовой базы по обеспечению биологической безопасности. Четко работающая система биологической безопасности позволит предупредить риск неблагоприятного воздействия живых измененных организмов на здоровье человека и окружающую среду, с уделением особого внимания трансграничному перемещению", - пишут авторы законопроекта.

Законопроектом определены основные задачи и принципы обеспечения биологической безопасности, виды биологических угроз, меры по правовому и международному регулированию. В зависимости от степени потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды, законопроектом установлены группы опасности патогенных биологических агентов и запрещающие меры в обеспечении биологической безопасности.

"Проект Закона разработан в соответствии с действующим законодательством КР и не повлечет негативных последствий в социальной, экономической, правовой, правозащитной, гендерной, экологической и коррупционной сферах жизнедеятельности страны, наряду с этим напрямую не затрагивает права граждан", - отмечается в документе.

Представленный проект соответствует вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика. Реализация законопроекта возможна в рамках бюджетов, выделяемых государственным органам и органам местного самоуправления на выполнение их функций, и дополнительного финансирования не требует.

"Настоящий проект закона восполняет существующий правовой пробел по обеспечению биологический безопасности и выполнение обязательств Кыргызской Республики в рамках международных договоров в области биобезопасности", - отмечают разработчики.

Стоит отметить, что на данный момент в КР нет единого закона, обеспечивающего правовое регулирование внутри государства и определяющего деятельность госорганов и других заинтересованных сторон в обеспечении биобезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/431775
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