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Дания подтвердила готовность поставить Киеву истребители F-16

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Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16, поставка произойдет при выполнении ряда условий, говорится в заявлении минобороны Дании.

Ранее сегодня, 20 августа, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях с властями Нидерландов по поставке самолетов. До этого передачу F-16 одобрили в Вашингтоне.

"Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и ее ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами при выполнении ряда условий, которые включают в себя, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал для F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", – сообщили в минобороны.

18 августа Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сможет воспользоваться "новыми возможностями" после завершения обучения пилотов.

На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав "не расстраиваться", если в реальности он окажется больше.

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Минобороны Дании призывает другие государства присоединиться к коалиции.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что эта помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/431779
Теги:
Нидерланды, Украина, самолеты
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