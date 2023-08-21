Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшийся по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита глава государства провел двусторонние переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, обсудил актуальные вопросы кыргызско-венгерского стратегического партнерства, углубления сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Также президент в качестве почетного гостя вместе с другими лидерами зарубежных стран посетил мероприятия по случаю празднования главного национального праздника Венгрии и финал мужского забега Чемпионата мира по легкой атлетике в Национальном Атлетическом Центре г. Будапешт.

Завершив рабочий визит в Венгрию, 21 августа, глава государства вернулся в г. Бишкек.