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Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Венгрию

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- Назгуль Абдыразакова
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Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшийся по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита глава государства провел двусторонние переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, обсудил актуальные вопросы кыргызско-венгерского стратегического партнерства, углубления сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Также президент в качестве почетного гостя вместе с другими лидерами зарубежных стран посетил мероприятия по случаю празднования главного национального праздника Венгрии и финал мужского забега Чемпионата мира по легкой атлетике в Национальном Атлетическом Центре г. Будапешт.

Завершив рабочий визит в Венгрию, 21 августа, глава государства вернулся в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/431783
Теги:
визит, Венгрия, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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